غرامة فورية على السيارات.. لأصحاب السيارات في الكويت الحكومة الكويتية فرض 3000 دينار غرامة لهـذا السبب!

لأصحاب السيارات في الكويت الحكومة الكويتية فرض 3000 دينار غرامة، في إطار تحسين وتنظيم حركة المرور في الكويت، أقرت الحكومة غرامات مالية مرتفعة للمخالفات التي تهدد سلامة الأفراد، أبرز هذه الغرامات تصل إلى 3000 دينار كويتي لبعض المخالفات المحددة في القانون الجديد، بهدف تقليل الحوادث وتشجيع الالتزام بالقوانين، ولمزيد من التفاصيل تابعوا معنا هذا المقال.

الحكومة الكويتية فرض 3000 دينار غرامة

لأصحاب السيارات في الكويت الحكومة الكويتية فرض 3000 دينار غرامة لمواجهة المخالفات المرورية الخطيرة، وتكون ضوابط هذه الغرامات كالآتي :

تم فرض غرامات مالية كبيرة وتشديد الرقابة باستخدام كاميرات المراقبة لرصد المخالفات بشكل فعال.

كما زادت العقوبات على تجاوز السرعة المقررة.

ووضعت قوانين صارمة للحد من قيادة السيارات تحت تأثير الكحول أو المخدرات.

تم أيضا تطبيق لوائح جديدة تمنع استخدام الهاتف أثناء القيادة.

مع تحسين شروط منح تراخيص القيادة لضمان كفاءة السائقين.

علاوة على ذلك، ألزمت المركبات بالفحص الفني الدوري لضمان سلامتها، إلى جانب إطلاق حملات توعوية لتثقيف السائقين بخطورة القيادة المتهورة.

رابط الاستعلام عن الغرامات في الكويت

لتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت، أتيحت خدمة الاستعلام عن الغرامات المرورية إلكترونيا، ويتم ذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع وزارة الداخلية أو الإدارة العامة للمرور.

اختيار قسم الغرامات، ثم إدخال الرقم المدني أو رقم لوحة السيارة ليتم عرض المخالفات.

الضغط على زر “استعلام”.

كما يمكن الدفع عبر الإنترنت باستخدام بطاقات الائتمان أو عبر تطبيق الهواتف الذكية، مع إمكانية التواصل مع خدمة العملاء للاستفسارات.

مشروع قانون المرور الجديد في الكويت يقصر حق تملك المقيمين على مركبة واحدة فقط، وفقاً لما أعلنه اللواء يوسف الخده، الوكيل المساعد لشؤون المرور والعمليات، وأوضح أن الكويت تضم 1.9 مليون رخصة قيادة مقابل 2.5 مليون مركبة، مشيراً إلى أن القانون الجديد يهدف للحد من المخالفات الجسيمة والوفيات الناجمة عن الحوادث، التي تعد ثاني أبرز أسباب الوفاة بعد أمراض القلب.

قيمة المخالفات

تتراوح غرامات المخالفات المرورية حسب نوع المخالفة:

المخالفة الغرامة (دينار كويتي) المصدر تجاوز الإشارة الحمراء 300 خدمات الكويت, كويت بيديا الرعونة في القيادة 75 مُستعلِم الكويت عدم الانتباه أثناء القيادة 75 كويت بيديا, مستعلم الكويت قيادة مركبة بلا رخصة 100 خدمات الكويت, مستعلم الكويت قيادة مركبة غير مرخصة 100 اسأل الكويت قيادة مركبة بلوحات غير مقروءة أو بدون لوحات 25 خدمات الكويت

تختلف الغرامات حسب المخالفة، ويمكن للسائقين استعلام عن تفاصيل المخالفات عبر الموقع الإلكتروني للمرور الكويتي باستخدام الرقم المدني.