تــــابع مباراة الأهلي وباتشوكا al ahly vs pachuca اليـــوم غبر قناة الكأس في نصف نهائي كأس القارات.. مــاتش جـامد لا تفوته

مباراة الأهلى وباتشوكا من أكثر المبارايات التي يبحث عنها محبي الدائرة المستديرة، ويتابع عشاق كرة القدم بشغف القنوات المجانية التي ستنقل مباراة الأهلي المصري وباتشوكا المكسيكي، وذلك لأن هذه المباراة تحمل طابعا حاسما، حيث يسعى الأهلي للتأهل إلى النهائي ومواجهة ريال مدريد الإسباني بعد فوز باتشوكا في الجولة السابقة، وسنعرض التفاصيل الكاملة حول موعد المباراة والقنوات الناقلة لها خلال هذا المقال التالي، فتابعوا معنا.

موعد مباراة الأهلي وباتشوكا

ستقام مباراة الأهلي المصري وباتشوكا يوم 14 ديسمبر 2024 على استاد 974 في الدوحة، الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والثامنة بتوقيت السعودية، والفائز سيتأهل لمواجهة ريال مدريد في نهائي البطولة يوم 18 ديسمبر، ويستعد المدرب كولر واللاعبون بتركيز كبير لتحقيق الفوز في هذه المواجهة الحاسمة وصنع إنجاز تاريخي جديد.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وباتشوكا

تعرض مباراة الأهلي وباتشوكا مجموعة من القنوات التي من أبرزها ما يلي:

قناة beIN Sports HD2 على الهواء مباشرةً بتعليق على سعيد الكعبى

اسم القناة: beIN SPORTS 2 HD.

القمر الصناعي: سهيل سات.

التردد: 11013 أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 2/3.

قناة الكأس القطرية HD5 بتعليق خليل البلوشي

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11919.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

طريقة استقبال تردد القنوات الناقلة للمباراة

لاستقبال القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وباتشوكا يرجى اتباع الخطوات التالية: