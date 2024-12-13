“بـــكم بنـــزيـــن 80 يسطـــا“!! أسعار البنزين اليوم والسولار وأنبوبة البوتجاز بعد الـــزيــادة الجــديــدة.. شوف هتفول عربيتك بكام

يعد البحث عن اسعار البنزين والسولار اليوم في مصر من اكثر الاشياء التي تشغل محركات بحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك من قبل الكثير من المواطنين وخاصه من مالكي السيارات الذين يرغبون في الاطمئنان على حقيقه زياده اسعار البنزين ام انها مجرد شائعات لا اساس لها من الصحة، لذلك سوف نتعرف من خلال مقالنا هذا على اسعار البنزين والسولار في مصر اليوم.

أسعار البنزين اليوم

هناك العديد من انواع البنزين التي يرغب المواطنين في معرفة اسعارها ولذلك سنتعرف عليها فيما يلي

بنزين 95: وصل إلى سعر 17 جنيهًا لكل لتر.

بنزين 92: بلغ سعره 15.25 جنيهًا لكل لتر.

بنزين 80: سجل 13.75 جنيهًا لكل لتر.

السولار والكيروسين: ارتفعت أسعارهما إلى 13.50 جنيهًا لكل لتر.

المازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 9500 جنيه / طن.

غاز تموين السيارات 7 جنيهات /م3.

أسعار غاز السيارات واسطوانات الغاز

كما يتساءل الكثير من المواطنين عن أسعار غاز السيارات واسطوانات الغاز، وذلك ما سنتعرف عليه فيما يلي:

غاز تموين السيارات: بلغ سعره 7 جنيهات لكل متر مكعب.

سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي: 150 جنيهًا للأسطوانة.

سعر أسطوانة البوتاجاز التجاري: 200 جنيه للأسطوانة.

سعر الغاز الصب: 12000 جنيه للطن.

سعر طن المازوت المورد لمحطات الكهرباء: 6500 جنيه.

أسباب الزيادة في الأسعار

وجاءت تلك الزيادة بسبب عدة أسباب سنتعرف على بعضها فيما يلي: