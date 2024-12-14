لينك أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة محافظات العراق

الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، من أكثر البرامج التي تم إطلاقها في مختلف محافظات العراق، في إطار أن يتحصل عليها كافة المستحقين للحصول على الدعم، خاصة الفئات أصحاب الدخل المتوسط والمحدود، بما يعمل البرنامج على إعاناتهم وتوفير حياة كريمة وملائمة، في ظل الأوضاع الاقتصادية الغير ملائمة، وفي ذلك فإن الجميع في حالة انتظار كبيرة بشأن صدور الوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية، التي من المتوقع صدورها في الفترة القادمة، ويمكنك الإطلاع عليها، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

جاءت أبرز الخطوات المعنية بطلب الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في مختلف محافظات العراق، وفقًا لما يأتي:-

أن يتم الذهاب إلى منصة مظلتي الإلكترونية في البداية.

مع القيام بالانتقال إلى صفحة الخدمات.

ثم قم باختيار رقم الوجبة التي عليها الدور.

تحديد المحافظة المقيم بها المواطن أو المستفيد.

النقر على أيقونة “بحث”.

حتى تتمكن من تنزيل أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة.

ما هي مستندات التقديم في الرعاية الاجتماعية؟

جاءت أبرز المستندات المعنية بالتقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية بمختلف محافظات العراق، وفقًا لما يأتي:-

صورة من البطاقة الوطنية سارية.

كذلك تقديم البطاقة السكنية لتحديد مكان الإقامة.

تثبيت الحالة الاجتماعية سواء كان متزوج أو أرمل أو مطلق.

شهادة من الدوائر الضريبية بها مصدر الدخل.

شروط التقديم في الرعاية الاجتماعية

وتتمثل أبرز شروط التقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية داخل محافظات العراق، وفقًا للأتي: –