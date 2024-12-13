«وقتـاش العطـلة» موعـد العطل الرسمية في المغرب 2025 كما أعلنته وزارة التربية الوطنية+ أهمية هذه العطلات للطلاب.. اعـرف موعد اجازتـك

يهتم المواطنون في مختلف الدول بمعرفة مواعيد العطل الرسمية، ويترقب المواطنون في ايضا جدول العطل الرسمية في المغرب لعام 2025، حيث تمنح هذه العطل الفرصة للاحتفال بالمناسبات الدينية والوطنية، وكذلك لقضاء وقت من الراحة مع العائلة والأصدقاء، وبناء على كثرة البحث عن مواعيد هذه العطل، سيتم عرضها في السطور التالية، فتابعوا معنا.
جدول العطل الرسمية في المغرب
تلعب الإجازات الرسمية دورا هاما في حياة الأفراد، حيث توفر لهم فرصة للاحتفال بالمناسبات مع العائلة، وكذلك لقضاء وقت ممتع بعيدا عن ضغوطات العمل والدراسة، مما يمنح الطلاب استراحة نفسية وجسدية من جدولهم اليومي، كما توفر فرصا للتفاعل الاجتماعي، وتعزز الروابط مع العائلة والأصدقاء، وبعد العودة من العطلة، يكون الطلاب أكثر تركيزا واستعدادا لمواصلة الدراسة بفعالية.
جدول العطل الرسمية في المغرب 2025
يهتم المواطنون بمعرفة مواعيد العطل الرسمية في المغرب لعام 2025، حيث توفر هذه الإجازات فرصة للاحتفال والاستمتاع بالأنشطة الاجتماعية والرحلات، وفي السطور التالية، سنعرض أبرز العطل الرسمية في المغرب كالآتي:
- تأتي عطلة رأس السنة الميلادية في يوم الأربعاء 1 يناير 2025.
- وتكون عطلة ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال في يوم السبت الموافق 11 يناير 2025.
- بينما تكون عطلة رأس السنة الأمازيغية في يوم الثلاثاء الموافق 14 يناير 2025.
- على أن تكون عطلة منتصف السنة الدراسية في يوم الأحد الموافق 26 يناير 2025 وحتى يوم الأحد الموافق 2 فبراير 2025.
- بينما تأتي العطلة البينية الأولى في يوم الأحد الموافق 16 مارس وحتى يوم الأحد الموافق 23 مارس 2025.
- وتكون عطلة عيد الفطر المبارك في يوم 29 رمضان وحتى 2 شوال عام 1446 هجرياََ.
- بينما تأتي عطلة عيد الشغل في يوم الخميس الموافق 1 مايو 2025.
- وتأتي العطلة البينية الرابعة والأخيرة في يوم الأحد الموافق 4 مايو 2025 وحتى يوم الأحد الموافق 11 مايو 2025.
- وتكون عطلة عيد الأضحى في يوم 9 ذي الحجة وحتى 12 ذي الحجة 1446.
- وتأتي عطلة السنة الهجرية الجديدة في يوم 1 محرم 1447.