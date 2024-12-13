جــاهـزة علي الرسيفر.. استقبل تردد قناة الكأس القطرية لمتابعة مباراة الأهلي وباتشوكا في كأس القارات 2024 باشارة ممتازة

نستعرض لكم تردد قناة الكأس القطرية التي ستنقل مباراة الأهلي وباتشوكا في كأس القارات للأندية 2024، والمقرر إقامتها يوم السبت 14 ديسمبر، و يسعى الأهلي المصري للتأهل إلى النهائي لملاقاة ريال مدريد، بينما يدخل باتشوكا المكسيكي المباراة بعد تخطيه بطل الدوري البرازيلي، مما يجعل اللقاء تحديا كبيرا للمارد الأحمر، ولمعرفة التردد الجديد للقناة ومتابعة هذه المنافسة القوية، تابعوا معنا هذا المقال.

تردد قناة الكأس

تعد قناة الكأس 2025 وجهة مميزة لعشاق كرة القدم في العالم العربي، حيث تقدم محتوى رياضيا متنوعا على مدار الساعة ويناسب مختلف الأعمار والثقافات، وتبث القناة مباريات مهمة لأبرز الأندية العربية، إلى جانب برامج رياضية متنوعة تجذب اهتمام المشاهدين، وقد حظي تردد قناة الكأس 2025 باهتمام واسع مؤخرا، خاصة بعد تغطيتها لاحتفالات السعودية بفوزها باستضافة كأس العالم 2034، والذي أعلن عنه رسميا من قبل الفيفا، وتشتهر القناة بنقلها لأهم الدوريات والبطولات التي تجذب عشاق كرة القدم، كما تسعى باستمرار لتحديث ترددها لضمان تقديم محتوى بجودة بث عالية، مما يعزز تجربة المشاهدين.

تردد قناة الكأس القطرية على جميع الأقمار الصناعية

تعد قناة الكأس القطرية من أبرز القنوات الرياضية التي تنقل مباريات كرة القدم بجودة عالية، مما جعلها محط اهتمام عشاق اللعبة وزاد من البحث عن ترددها على مختلف الأقمار الصناعية، ويكون تردد هذه القناة على الأقمار الصناعية كالآتي:

تردد قناة الكأس على نايل سات

التردد: 11919

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

الاستقطاب: افقي

الجودة: HD

تردد قناة الكأس عرب سات