تردد قناة الكأس الرياضية 2025 على نايل سات وعرب سات الناقلة لمباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي المقرر إقامته اليوم السبت الموافق 14 ديسمبر الجاري في نصف نهائي كأس الإنتر كونتيننتال، حيث تقام المباراة في الدوحة القطرية، بعدما فاز باتشوكا المكسيكي على فريق بوتافوجو البرازيلي ليواجه المارد الأحمر في مباراة قوية للغاية الفائز منها يواجه فريق ريال مدريد الإسباني في نهائي كأس الإنتر كونتيننتال يوم الثامن عشر من شهر ديسمبر 2024.

تردد قناة الكأس الرياضية 2025 على نايل سات

أعلنت مجموعة قنوات الكأس القطرية الرياضية إذاعة مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي المقرر إقامتها يوم السبت على الترددات التالية:

1. تردد قناة الكأس على النايل سات.

تردد قناة الكأس القطرية الرياضية 11919.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب عمودي.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

2. تردد قناة الكأس الرياضية على العرب سات.

التردد 12245.

الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

القمر الصناعي عرب سات.

3. تردد قناة الكأس على قمر بدر سات

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

جودة إشارة HD.

التردد 12418.

موعد مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي

تنطلق مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي في بطولة كأس التحدي مساء السبت الموافق 14 ديسمبر 2024، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءاً بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت السعودية، وهناك العديد من القنوات الفضائية الرياضية الناقلة لمباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي، أهم قنوات بي ان سبورت وقنوات الكأس القطرية الرياضية.

خطوات تنزيل تردد قناة الكأس القطرية الرياضية

كي تتمكن من تنزيل التردد الجديد لقناة الكأس القطرية الرياضية فيجب عليك أن تتبع الخطوات التالية:

أدخل على قائمة الإعدادات.

النقر على ملف القنوات.

إختيار زر الترددات.

أضف قناة جديدة.

أكتب التردد الجديد ومعدل الترميز.

الضغط على زر بحث.

معلق مباراة الأهلي وباتشوكا

تفاجئ عشاق الساحرة المستديرة من وجود المعلق خليل البلوشي معلق في مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي على مجموعة قنوات الكأس القطرية الرياضية أو الكأس 5 نظرا لأداء الرائع في الوصف التحليلي للمباراة، فيما أعلنت مجموعة قنوات بي ان سبورت عن إسناد مهمة التعليق إلي المعلق المخضرم الكعبي للتعليق على مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح هذا التقرير عبر موقعكم الإلكتروني تحديث إشارة تردد قناة الكأس الرياضية 2025 على نايل سات وعرب سات.