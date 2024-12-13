“بتبدأ من 36 ألف جنيه”.. أسعار عمرة رمضان 2025 والأوراق المطلوبة للتقديم .. دليلك لأداء الفريضة

مع اقتراب شهر رمضان 2025، يترقب العديد من المواطنين تفاصيل أسعار عمرة رمضان لهذا العام، حيث تتنافس الشركات السياحية في جميع أنحاء مصر لتقديم عروض وخدمات متميزة، كما يتساءل الكثيرون عن الإجراءات اللازمة للحجز واستخراج جواز السفر لأداء مناسك العمرة في الشهر الفضيل، ووفقًا للحسابات الفلكية من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان 2025 يوم السبت 1 مارس ويستمر حتى 29 أو 30 يومًا، إلا أنه سيتم التأكيد الرسمي على بداية الشهر الكريم بعد استطلاع الهلال من قبل دار الإفتاء المصرية في الـ29 من شعبان 1446هـ.

أسعار عمرة رمضان 2025

تختلف أسعار عمرة رمضان 2025 بشكل كبير بناءً على الخدمات المقدمة والخيارات المتاحة من شركات السياحة، حيث تتراوح الأسعار من 36 ألف جنيه إلى 59 ألف جنيه، حيث تتنوع البرامج بين اقتصادية ومتوسطة وفاخرة، وتشمل هذه البرامج العديد من الخدمات مثل تذاكر الطيران، الإقامة في فنادق مكة والمدينة، خدمات النقل، التأشيرات، بالإضافة إلى الإرشاد الديني، وتقوم شركات السياحة بتقديم خيارات متعددة تتناسب مع ميزانيات مختلفة.

أوراق التسجيل في عمرة رمضان 2025

يتطلب من المتقدمين تجهيز الأوراق التالية:

شهادة تطعيمات تثبت تلقي المتقدم اللقاحات المطلوبة.

صورتان شخصيتان حديثتان للمتقدم.

تحليل مخدرات حديث يتضمن نتائج سلبية.

جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ السفر.

شهادة طبية تؤكد خلو المتقدم من الأمراض المعدية.

برامج عمرة رمضان 2025

توفر شركات السياحة المصرية العديد من البرامج المتنوعة لعمرة رمضان 2025، التي تتضمن تذاكر الطيران، والإقامة في فنادق مكة والمدينة، بالإضافة إلى خدمات النقل والتأشيرات، ومن المتوقع أن تبدأ أسعار العمرة لهذا العام من 36 ألف جنيه، مع تباين الأسعار حسب البرنامج والخدمات المقدمة، ويُنصح الراغبون في أداء العمرة بالتأكد من استكمال جميع المستندات اللازمة قبل موعد السفر، والالتزام بالإجراءات الصحية لضمان السلامة، كما يُفضل التحقق من اعتماد الشركة التي تقدم الخدمة من وزارة السياحة عبر بوابة الحج والعمرة المصرية لتفادي أي مشكلات أو عمليات نصب.