بعد الزيادة .. الآن اسعار البنزين اليوم الجمعة 2024/12/13 وفقا لقرار لجنة التسعير التلقائي

سجلت أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 حالة من الاستقرار النسبي عقب التعديلات التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتنظيم أسعار الوقود وتقليل الفارق بين تكلفة الإنتاج وأسعار البيع في السوق المحلية، خاصة في ظل التقلبات التي شهدتها الأسواق خلال الأشهر الماضية، وفي السطور القادمة نوضح لكم اسعار البنزين والسولار اليوم.

اسعار البنزين اليوم

في إطار جهود الحكومة لمواجهة أسعار الوقود مع التغيرات الاقتصادية العالمية، شهدت أسعار البنزين اليوم والمنتجات البترولية تعديلات جديدة تهدف إلى تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج وأسعار البيع، وجاءت التعديلات كما يلي:

بنزين 95: ارتفع من 15 جنيهًا إلى 17 جنيهًا للتر.

بنزين 92: زاد من 13.75 جنيه إلى 15.25 جنيه للتر.

بنزين 80: ارتفع من 12.25 جنيه إلى 13.75 جنيه للتر، مسجلاً لأول مرة سعرًا يتجاوز حاجز 13.5 جنيه.

المازوت الصناعي: ارتفع سعره من 8500 جنيه إلى 9500 جنيه للطن.

غاز السيارات: زاد من 6.5 جنيه إلى 7 جنيهات للمتر المكعب.

تعكس هذه التعديلات حرص الحكومة على مواكبة التطورات الاقتصادية مع الحفاظ على استدامة منظومة الدعم.

سعر السولار اليوم

من المرجح أن تؤدي الزيادة في أسعار البنزين والسولار إلى ارتفاع تكاليف النقل والخدمات، مما سينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع في الأسواق، كما أن الزيادة في سعر بنزين 80 قد تضيف أعباء إضافية على المستهلكين، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، أما بالنسبة لسعر السولار اليوم فقد شهد ارتفاعاً ملحوظاً من 11.5 جنيه إلى 13.30 جنيه للتر، مما يعادل زيادة بنسبة 17.4%.