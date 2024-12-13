رسميًا.. جدول امتحانات نصف العام 2025 و الخريطة الزمنية لامتحانات الفصل الدراسي الاول

جدول امتحانات نصف العام 2025، مع اقتراب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مواعيد امتحانات منتصف العام الدراسي 2025 في مصر، يزداد اهتمام الطلاب وأولياء الأمور بمعرفة جدول اختبارات الفصل الدراسي الأول لكافة المراحل التعليمية، بدءًا من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي. في هذا المقال، سنقدم لكم تفاصيل شاملة حول امتحانات منتصف العام، المقرر انطلاقها في يناير القادم، بالإضافة إلى تحديد موعد بدء إجازة نصف العام.

جدول امتحانات نصف العام 2025

وفقًا للجدول الزمني الذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مؤخرًا عن جدول امتحانات نصف العام 2025، تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول في مصر يوم 11 يناير المقبل وتستمر حتى 23 من نفس الشهر، أما بالنسبة لمواعيد امتحانات المراحل الدراسية المختلفة، فستكون امتحانات الصفوف من الثالث إلى السادس الابتدائي خلال الفترة من 1 إلى 16 يناير، بينما تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية في الفترة من 18 إلى 23 يناير 2025.

موعد امتحانات الترم الأول 2024-2025

تحدد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفوف من الثالث إلى السادس الابتدائي لتبدأ في الأول من يناير 2025 وتستمر حتى السادس عشر من الشهر ذاته، أما امتحانات الشهادة الإعدادية فمن المقرر أن تنطلق يوم 18 يناير وتستمر حتى 23 يناير 2025.

موعد اجازة نصف العام الترم الأول 2025

بعد الإعلان عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2024-2025 في مصر، يتساءل العديد من أولياء الأمور والطلاب عن موعد بدء إجازة نصف العام، وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن إجازة نصف العام ستبدأ في 25 يناير وتستمر لمدة أسبوعين، ليتمتع الطلاب بها مباشرة بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول.