محتوى مميز لعشاق الرياضة .. استقبل تردد قناة عمان الرياضية 2025 على مختلف الأقمار وطريقة التثبيت

تعتبر قناة عمان الرياضية واحدة من أبرز القنوات الرياضية في سلطنة عمان والمنطقة العربية بشكل عام، واستطاعت القناة أن تصبح وجهة رئيسية لعشاق الرياضة بفضل تغطيتها الشاملة للمسابقات المحلية والدولية، بالإضافة إلى برامجها الرياضية التحليلية والمباريات الحصرية، كما تعد منصة مثالية لمحبي الرياضة في عمان وخارجها، إذ تقدم لهم أهم الفعاليات الرياضية على مختلف الأصعدة، وفي هذا المقال سنوضح تردد قناة عمان الرياضية الجديد على قمرَي نايل سات وعرب سات.

تردد قناة عمان الرياضية على الأقمار الصناعية

يمكنك الآن متابعة قناة عمان الرياضية عبر قمرَي نايل سات وعرب سات باستخدام الترددات التالية:

تردد نايل سات:

التردد: 12111

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

تردد عرب سات:

التردد: 12456

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

محتوى قناة عمان الرياضية

تتميز قناة عمان الرياضية بتقديم محتوى رياضي متنوع يلبي احتياجات المشاهدين من مختلف الأعمار والاهتمامات، ومن أبرز البرامج والمباريات التي تنقلها القناة ما يلي:

تنقل القناة مباريات الدوري العماني لكرة القدم بشكل دوري مع تحليل شامل قبل وبعد المباريات.

تستضيف القناة مجموعة من الخبراء والمحللين الرياضيين لتحليل أداء الفرق واللاعبين.

تغطي القناة بطولات رياضية دولية كبرى ومباريات المنتخب الوطني.

تقدم تغطية شاملة لفعاليات الألعاب الأولمبية والبطولات الفردية والجماعية.

تعرض القناة منافسات في العديد من الرياضات مثل كرة القدم، كرة السلة، والرياضات الفردية.

تعتمد القناة على تقنية HD لضمان تقديم صورة عالية الجودة لجذب أكبر عدد من المشاهدين.

كيفية الحصول على قناة عمان الرياضية

للحصول على قناة عمان الرياضية على جهازك، يمكنك اتباع الخطوات التالية: