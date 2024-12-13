الفئات المشمولة بدعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بالعراق ورابط الاستعلام الإلكتروني عبر spa.gov.iq.umbrella

تعتبر برامج الرعاية الاجتماعية من أهم المبادرات التي تهدف إلى دعم الفئات ذات الدخل المحدود والمحتاجين في المجتمع العراقي، وفي هذا الإطار أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن إطلاق الوجبة الأخيرة لعام 2025، التي تهدف إلى تقديم الدعم المالي والاجتماعي للأسر العراقية الأكثر احتياجًا، زفي هذا المقال سنتعرف كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة 2025، مع توضيح خطوات التقديم والشروط المطلوبة.

أهمية الرعاية الاجتماعية في العراق

تساهم برامج الرعاية الاجتماعية في تعزيز التماسك الاجتماعي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين ذوي الدخل المحدود، وتسعى هذه البرامج إلى:

تقديم الدعم المالي لضمان تلبية احتياجات الأسر الأساسية.

تعزيز الاستقرار الاجتماعي من خلال تقليص الفجوة الاقتصادية بين فئات المجتمع.

دعم الأسر لتطوير قدراتها وتحقيق الاستقلال المالي.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2025

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن طريقة إلكترونية لتسهيل عملية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالوجبة الأخيرة لعام 2025 وذلك باتباع ما يلي:

ابدأ بزيارة الموقع الرسمي لمنصة مظلتي عبر الرابط المخصص.

اختر “برنامج الرعاية الاجتماعية” من الخيارات المتاحة في الصفحة الرئيسية.

حدد رقم الوجبة (الوجبة الأخيرة 2025)، ثم أدخل اسم المحافظة، رقم الهوية الوطنية، ورقم السجل المدني بدقة.

بعد إدخال البيانات، انقر على زر الاستعلام لعرض النتائج وتحديد ما إذا كنت من المشمولين.

يمكنك تنزيل قائمة المشمولين بصيغة PDF للطباعة أو الرجوع إليها لاحقًا.

شروط الحصول على الدعم في الرعاية الاجتماعية بالعراق

بعد الاستعلام عن الأسماء المشمولة في الوجبة الأخيرة 2025، وضعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول على الدعم وهي:

يجب أن تكون الأسرة مكونة من 4 أفراد أو أكثر.

عدم امتلاك ممتلكات ذات قيمة: يشترط عدم امتلاك المتقدم لأملاك أو أصول ذات قيمة عالية.

يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

يجب أن تتراوح أعمار المتقدمين من الرجال بين 18 و60 عامًا.

للنساء تتراوح أعمارهن بين 15 و35 عامًا.

يجب أن يكون المتقدم غير متمتع بأي مصدر دخل ثابت.

الأوراق المطلوبة للتقديم على الرعاية الاجتماعية

لتقديم طلب للحصول على الرعاية الاجتماعية، يجب تقديم المستندات التالية:

نسخة محدثة من البطاقة الوطنية لتوثيق هوية المتقدم، وبطاقة السكن لتحديد مكان الإقامة.

وثيقة تثبت الحالة الاجتماعية (متزوج، أرمل، أو مطلق).

تقرير رسمي أو شهادة من الدائرة الضريبية يوضح مصدر الدخل.

استمارة طلب تحتوي على جميع البيانات الشخصية للمتقدم.

قائمة المستفيدين من الوجبة الأخيرة 2025

تستهدف الوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية الفئات الأكثر احتياجًا، مثل: