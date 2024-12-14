لاست تحديث جاتا سان اندرياس”.. حيث الشفافية الرائعة GTA Theft Auto ⭐⭐⭐⭐ طريقة سحرية شفرة تخليك تقفل اللعبـة وتفتح كل المدن

أجمد شفرات جراند ثفت اوتو التي توفر للاعبين الاستمتاع بكافة المزايا المتواجدة في اللعبة، وتعد لعبة جراند ثفت اوتو واحدة من أفضل الألعاب الإلكترونية التي يفضلها العديد من الأشخاص من كافة دول العالم وذلك لأنها تمنحهم تجربة لعب مميزة ومشوقة والشفرات الجديدة تساعد في تخطي التحديثات التي جعلت اللعبة أكثر صعوبة وهذه الشفرات منها الطيران وأيضًا شفرات المساعدة على قيادة السيارات.

أجمد شفرات جراند ثفَت اوتو

تعددت الشفرات الجديدة التي تساعد اللاعبين في اجتياز مراحل لعبة GTA، حيث أن هذه الشفرات تمكن اللاعبين من الحصول على الجوائز والجواهر كهدايا ومكافآت عند تخطي كل مرحلة جديدة من اللعبة وتكون هذه الشفرات كالتالي:

الحركة.

تغير الجاذبية.

المشي.

المشي سكران.

تغيير الطقس.

زيادة السرعة عند الركض.

السباحة بسرعة.

درع كامل.

القفز بالمظلة.

القفز العالي.

حماية من الرصاص.

شحن القدرة.

تقليل الاحتكاك.

السقوط الحر.

تحسين التصويب.

كيف تثبيت جاتا 5

سهلت الشركة المنتجة للعبة إمكانية تنزيل اللعبة للراغبين في إضافتها، وذلك عن طريق اتباع مجموعة من الخطوات تتمثّل في الآتي:

التوجه إلى (Epic games).

البحث عن اللعبة، ثم اختيار تنزيل (جراند ثفَت اوتو).

يلزم إدخال (العمر بالتفصيل).

بعدها النقر على تحميل.

عند تنزيل اللعبة، قم بتثبيتها على هاتفك وبعدها يمكن البدء باللعب والتمتع بمزايا اللعبة.

مميزات لعبة جي تي تي

هناك العديد من المزايا في اللعبة ولذلك يكثر عدد الأشخاص الذين يرغبون في لاعبها، وتكون هذه المزايا كما يلي: