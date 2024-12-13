بفستان أبيض فخم .. الفنانة اصيل هميم تحتفل بزفافها من رجل أعمال عراقي وسبب بكائها أثناء الحفل

في حدث سعيد وغير متوقع، احتفلت الفنانة العراقية أصيل هميم بزفافها على رجل الأعمال السعودي بكر الشهابي في 12 ديسمبر 2024، وجاء الإعلان عن هذا الزواج عبر حسابات أصيل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث شاركت جمهورها لحظات مليئة بالفرح والعاطفة، ولم يمض وقت طويل حتى أصبح اسم بكر الشهابي محور اهتمام الإعلام والجمهور، الذين تساءلوا عن هوية الرجل الذي ارتبط بالفنانة المحبوبة، وفيما يلي المزيد من التفاصيل.

من هو بكر الشهابي زوج الفنانة اصيل هميم؟

بكر الشهابي هو رجل أعمال عراقي يتمتع بسمعة طيبة في مجاله، وعلى الرغم من عدم ظهوره سابقًا في الأضواء الإعلامية، إلا أن زواجه من أصيل هميم دفع اسمه إلى الواجهة، ويعرف بكر بأنه شخص متواضع وبسيط، حيث ظهرت هذه الصفات جلية في مقاطع الفيديو من حفل الزفاف، ما جعله ينال إعجاب جمهور أصيل.

ورغم قلة التفاصيل المتوفرة عن حياته الشخصية ومجال عمله، إلا أنه يفضل الابتعاد عن الأضواء الإعلامية والتركيز على حياته الخاصة، ومع ذلك أظهر بكر دعمه الكبير لزوجته الفنانة في مختلف مراحل حياتها، سواء الشخصية أو الفنية، وهو ما يعكس عمق العلاقة بينهما.

تفاصيل الزفاف ولحظات مليئة بالعاطفة

جاء حفل الزفاف مفاجأة سارة لمحبي أصيل هميم، حيث ظهرت في فستان زفاف أنيق يعكس ذوقها الرفيع، وتميز الحفل بأجواء رومانسية مفعمة بالمشاعر، ما جعل الجمهور يتفاعل بقوة مع الصور ومقاطع الفيديو التي نشرتها الفنانة، وشهد الحفل لحظات مؤثرة أبرزها عندما غلبت دموع الفرح أصيل، ليظهر بكر بجانبها يمسح دموعها في لقطة عاطفية لاقت تفاعلًا واسعًا على وسائل التواصل، كما شاركت أصيل لقطات من جلسة تصوير الزفاف والتي أظهرت الثنائي في لحظات مليئة بالحب، مما جعل هذه المناسبة تتصدر اهتمام الجمهور والإعلام.