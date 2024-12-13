“نزلها الآن”.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وباتشوكا في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال 2024

تتصدر القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وباتشوكا في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال 2024، محركات البحث، حيث يشهد عشاق كرة القدم المصرية والعالمية مواجهة مثيرة بين المارد الأحمر وبطل المكسيك، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس الأندية للقارات، المباراة التي تقام في العاصمة القطرية الدوحة تحمل آمال الجماهير الحمراء في الوصول إلى المباراة النهائية لملاقاة ريال مدريد يوم 18 ديسمبر 2024.

متى موعد مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي؟

تقام مباراة الأهلي وباتشوكا يوم السبت 14 ديسمبر 2024، على استاد 974 في العاصمة القطرية، حيث تنطلق في الأوقات التالية:

الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

الساعة 9:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي.

من هو معلق مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي؟

وأعلنت شبكة بي إن سبورتس القطرية، عن إسناد مهمة التعليق على مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي إلى المعلق المخضرم علي سعيد الكعبي، فيما سيتولى مهمة معلق اللقاء عبر قناة الكأس القطرية، خليل البلوشي.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وباتشوكا؟

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية عن حصولها على حقوق بث مباريات البطولة حصريًا في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى بث المباراة عبر قنوات الكأس القطرية.

تردد قنوات بي إن سبورتس

على قمر سهيل سات:

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

على قمر نايل سات:

التردد: 10810

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد قناة الكأس الرياضية

على قمر نايل سات:

التردد: 11919

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

على قمر عرب سات:

التردد: 12245

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

على قمر بدر سات: