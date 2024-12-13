تجربة مصرفية مبتكرة بخطوات ميسرة .. رابط فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين بدون الذهاب للفرع

أعلن بنك الخرطوم وهو أحد البنوك الكبرى في السودان عبر موقعه الرسمي عن إتاحة خدمة فتح حساب إلكتروني في البنك لعام 2024، وتهدف هذه الخدمة إلى تسهيل عملية فتح الحسابات البنكية من خلال إجراءات بسيطة وشروط ميسرة، مع توفير كافة التسهيلات للمستفيدين، ومن خلال فقرات المقال سنتعرف على طريقة وشروط فتح الحساب.

خطوات فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين

بحسب التفاصيل المعلنة على الموقع الرسمي للبنك، يمكن فتح الحساب الإلكتروني ببنك الخرطوم باتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص ببنك الخرطوم.

الضغط على خيار “فتح حساب”.

تعبئة البيانات المطلوبة في النموذج الإلكتروني.

تحميل جميع المستندات اللازمة بصيغة إلكترونية.

قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها، ثم الضغط على “إرسال”.

بعد إتمام هذه الخطوات، ينتظر العميل استلام رسالة نصية تحتوي على رقم الحساب عبر الهاتف المسجل، وعند استلامها يمكنه تفعيل الحساب مباشرة.

شروط فتح الحساب والمستندات المطلوبة

للاستفادة من هذه الخدمة، يجب توافر عدد من الشروط والمستندات الضرورية، أبرزها: