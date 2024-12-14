«الأخضر يواصـل الارتفـاع» آخـر تحديث سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك والسوق السوداء! بكـام انهارده

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه يبحث عنه عدد كبير من المستثمرين، وأيضا العديد من المواطنين وخبراء الاقتصاد يولون اهتماما بمؤشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري سواء في البنوك أو السوق الموازية، يهدف ذلك إلى مقارنة الفروق بين الأسعار الرسمية وغير الرسمية، والعمل على تقليل تأثير السوق السوداء، ومنذ بداية التعاملات، يبدو أن سعر الدولار قد استقر نسبيا بعد الارتفاعات الأخيرة، ولمزيد من التفاصيل حول سعر الدولار اليوم تابعوا معنا هذا المقال.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه

نظرا لأهمية الدولار الأمريكي في الاقتصاد العالمي، يتابع العديد من المواطنين ورجال الأعمال سعره مقابل الجنيه المصري يوميا، حيث هناك علاقة طردية بين سعر الدولار وأسعار السلع الاستهلاكية؛ فكلما ارتفع الدولار زادت أسعار المنتجات، وبسبب كثرة الاستفسارات عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه خاصة في الأسواق الموازية، سيتم توفير آخر التحديثات حوله.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقراراً في العديد من البنوك المصرية اليوم الجمعة، مع تفاوت طفيف في أسعار الشراء والبيع بين البنوك، حيث جاءت أسعاره في البنوك علل النحو التالي:

سجل البنك الأهلي: 50.79 جنيه للشراء، مقابل 50.89 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.79 جنيه للشراء، مقابل 50.89 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 50.79 جنيه للشراء، مقابل 50.89 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 50.8 جنيه للشراء، مقابل 50.9 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 50.81 جنيه للشراء، مقابل 50.91 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.81 جنيه للشراء، مقابل 50.91 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB): 50.8 جنيه للشراء، مقابل 50.9 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 50.83 جنيه للشراء، مقابل 50.92 جنيه للبيع

سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه في السوق السوداء

تزايدت الاستفسارات حول أسعار العملات في السوق السوداء في الفترة الأخيرة، وفيما يلي الأسعار الحالية:

وصل سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء مقابل الجنية المصري الي 13.24 جنية للشراء، بينما 13.5 جنية للبيع.

وصل سعر الدرهم الاماراتي اليوم في السوق السوداء مقابل الجنية المصري الي 13.57 جنية للشراء، بينما 13.84 جنية للبيع.

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في السوق السوداء مقابل الجنية المصري الي 161.6 جنية للشراء، بينما 164.85 جنية للبيع.

وصل سعر جنية استرليني اليوم في السوق السوداء مقابل الجنية المصري الي 63.39 جنية للشراء، بينما 64.66 جنية للبيع.

تحديث سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

ووفقا لآخر تحديثات البنكوك ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم، والتي جاءت كالتالي: