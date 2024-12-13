تحديث لحظي.. سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم في البنوك!! هل سيستمر التراجع

الكثير من الأشخاص يودون معرفة سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي وذلك مع الأحداث الأخيرة التي تجري في السودان والتي انعسكت بالطبع على العملة المحلية وأدت إلى تدورها بشكل كبير، وإليكم أهم التفاصيل التي تتعلق بصرف الجنيه السوداني أمام الدولار الأمريكي وغيره من العملات الأجنبية الأخرى، وهو ما نوضحه في السطور التالية.

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار

شغل سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الكثير من الأشخاص في السودان وخارجها، وذلك لأن سعر العملة المحلية يؤثر بالطبع على الكثير من الأمور الأخرى داخل المجتمع، وإليكم آخر تحديث يخص الجنيه السوداني والدولار الأمريكي في السوق السوداء، وذلك فيما يلي:

بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه السوداني حوالي 2520 جنيه سوداني للدولار الواحد.

بينما بلغ سعر الريال السعودي حوالي 670.21 جنيه سوداني.

بينما بلغ سعر الجنيه المصري 50, 60 جنيه سوداني.

بينما بلغ الدرهم الإماراتي 686,64 جنيه سوداني.

وبلغ سعر اليورو حوالي 2662 جنيه سوداني.

وبلغ سعر الجنيه الاسترليني حوالي 3189 جنيه سوداني.

وأما عن الريال القطري فقد بلغ 690 جنيه مصري.

أسعار الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية في بنك الخرطوم

وضحنا لكم سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في السوق السوداء وهي الأكثر تداولا، وقد بلغ سعر الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية في بنك الخرطوم التالي: