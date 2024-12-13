الأخضر طاير .. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري يصل لقيمة قياسية بمختلف البنوك المصرية

شهد سعر الدولار اليوم الجمعة استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري، وذلك بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للبنوك التي تستمر حتى يوم السبت، وظلت الأسعار عند مستوياتها الأخيرة، حيث سجل الدولار في البنك المركزي المصري 50.77 جنيه للشراء و50.91 جنيه للبيع، وعلى الصعيد العالمي اتجه الدولار نحو تحقيق أفضل أداء أسبوعي خلال شهر، وسط تكهنات بإبطاء الاحتياطي الفيدرالي وتيرة خفض أسعار الفائدة، وفيما يلي أخر تحديث للسعر.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة أمام الجنية المصري الأسعار التالية:

البنك الأهلي المصري: سجل الدولار 50.79 جنيه للشراء و50.89 جنيه للبيع.

بنك مصر: حافظ الدولار على مستوياته عند 50.79 جنيه للشراء و50.89 جنيه للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: بلغ سعر الدولار 50.80 جنيه للشراء و50.90 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB): استقر الدولار عند 50.80 جنيه للشراء و50.90 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: استقرت الأسعار عند 50.80 جنيه للشراء و50.90 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: بلغ سعر الدولار 50.81 جنيه للشراء و50.91 جنيه للبيع.

اتجاهات الدولار عالميًا

على المستوى العالمي، واصل الدولار تحقيق مكاسب، متجهًا نحو أفضل أداء أسبوعي خلال الشهر الجاري، وجاء ذلك بعد تصريحات تشير إلى إمكانية تخفيف وتيرة خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في العام المقبل.

سعر الدولار مقابل العملات الأخرى

أما عن سعر الدولار أمام مختلف العملات فقد شهد ما يلي: