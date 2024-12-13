استقبلها الآن وشجع فريقك .. تردد قناة الكأس القطرية لمتابعة مباراة الأهلي وباتشوكا على مختلف الأقمار الصناعية

تعد قناة الكأس القطرية من أبرز القنوات الرياضية، حيث تقدم تغطية شاملة للبطولات الهامة، وتستعد القناة لنقل مباراة الأهلي المصري ضد باتشوكا المكسيكي، ضمن منافسات نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية، يوم السبت 14 ديسمبر 2024، وهذه المواجهة الحاسمة تؤهل الفائز منها لملاقاة ريال مدريد الإسباني في المباراة النهائية، وفيما يلي المزيد من التفاصيل.

تردد قناة الكأس القطرية على النايل سات

يمكن ضبط تردد قناة الكأس القطرية على القمر الصناعي النايل سات ومتابعة المبارايات من خلال اتباع البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11919

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/5

جودة الصورة: HD

تردد قناة الكأس على عرب سات

كما يمكن أيضاً متابعة القناة على القمر الصناعي العرب سات من خلال اتباع ما يلي:

القمر الصناعي: عرب سات

التردد الأول: 10770 (أفقي)

التردد الثاني: 12245 (عمودي)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/5

جودة الصورة: HD

تردد قناة الكأس عبر سهيل سات

أما عن تردد قناة الكأس على القمر الصناعي سهيل سات فيمكن استقباله بالبيانات التالية:

القمر الصناعي: سهيل سات

التردد: 10770

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

جودة الصورة: HD.

مميزات قناة الكأس القطرية

قناة الكأس القطرية تعد واحدة من أبرز القنوات الرياضية في العالم العربي، حيث تقدم محتوى رياضي متميز يلبي اهتمامات عشاق الرياضة،ومن أبرز مميزاتها: