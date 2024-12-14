الآن مع لولو.. ثبت أحدث تردد لقناة الأطفال وناسة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات

ازداد البحث من قبل العديد من الآباء والأمهات من كافة أنحاء الوطن العربي هذه الأيام عن أحدث تردد لقناة الأطفال وناسة لولو على النايل سات والعرب سات وذلك بعد أن أعلن القائمين على القناة عن تحديث تردد القناة على الأقمار الصناعية من أجل تحسين جودة المشاهدة للمشاهدين في كل من الصوت والصورة، لهذا في مقالنا اليوم ما سوف نتعرف على أحدث تردد لقناة وناسة لولو على الأقمار الصناعية إلى جانب العديد من المعلومات الأخرى.

أحدث تردد لقناة الأطفال وناسة لولو على القمر الصناعي نايل سات

يرغب عدد كبير من الأفراد معرفة أحدث تردد لقناة الأطفال وناسة لولو على القمر الصناعي نايل سات، حيث جاء احدث تردد لهذه القناة على ذلك القمر على النحو التالي:

التردد: 11430

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: عمودي (V)

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD

أحدث تردد لقناة الأطفال وناسة لولو على القمر الصناعي عرب سات

هناك عدة معلومات يجب على الأشخاص إدخالها من أجل تثبيت قناة وناسة لولو على القمر الصناعي عرب سات باحدث تردد لها، وهذه المعلومات هي كما يلي:

التردد: 11823

معدل الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

مميزات قناة وناسة لولو

إن من أهم مميزات قناة وناسة لولو ما يلي: