الآن مع لولو.. ثبت أحدث تردد لقناة الأطفال وناسة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات

ازداد البحث من قبل العديد من الآباء والأمهات من كافة أنحاء الوطن العربي هذه الأيام عن أحدث تردد لقناة الأطفال وناسة لولو على النايل سات والعرب سات وذلك بعد أن أعلن القائمين على القناة عن تحديث تردد القناة على الأقمار الصناعية من أجل تحسين جودة المشاهدة للمشاهدين في كل من الصوت والصورة، لهذا في مقالنا اليوم ما سوف نتعرف على أحدث تردد لقناة وناسة لولو على الأقمار الصناعية إلى جانب العديد من المعلومات الأخرى.
أحدث تردد لقناة الأطفال وناسة لولو على القمر الصناعي نايل سات
يرغب عدد كبير من الأفراد معرفة أحدث تردد لقناة الأطفال وناسة لولو على القمر الصناعي نايل سات، حيث جاء احدث تردد لهذه القناة على ذلك القمر على النحو التالي:
- التردد: 11430
- معدل الترميز: 27500
- معدل الاستقطاب: عمودي (V)
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
- الجودة: SD
أحدث تردد لقناة الأطفال وناسة لولو على القمر الصناعي عرب سات
هناك عدة معلومات يجب على الأشخاص إدخالها من أجل تثبيت قناة وناسة لولو على القمر الصناعي عرب سات باحدث تردد لها، وهذه المعلومات هي كما يلي:
- التردد: 11823
- معدل الاستقطاب: أفقي (H)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: ¾
مميزات قناة وناسة لولو
إن من أهم مميزات قناة وناسة لولو ما يلي:
- سهولة ضبطها على أجهزة الاستقبال.
- تتميز بأنها من القنوات المجانية التي لا تحتاج إلى دفع رسوم اشتراك من أجل ضبطها.
- تقدم مجموعة كبيرة من الأغاني والأناشيد التعليمية والترفيهية التي تعلم الصغار الكثير من الأمور الأساسية والدينية.
- تحرص على تعليم الصغار المبادئ الهامة والأخلاق النبيله التي يتسم بها الوطن العربي.
- تناسب الفئات العمرية الصغيرة بداية من عمر عام حتى أثنى عشر عام.