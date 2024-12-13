رابـط فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين Bank Of Khartoum عبر تطبيق بنكك للمغتربين داخل وخارج السودان.. في 3 دقــائــق

أعلن بنك الخرطوم عن فتح حساب بنك الخرطوم من خلال رابط البنكك الإلكتروني، حيث يعتبر هذا الرابط هو الوسيلة المخصصة للوصول إلى تطبيق بنك الخرطوم، مما يمكن المواطنين في السودان من فتح حساب مصرفي بسهولة عبر الإنترنت، و يهدف التطبيق إلى تسهيل الإجراءات المالية وتوفير خدمات بنكية ميسرة للمواطنين السودانيين سواء داخل السودان أو خارجها، ولمزيد من التفاصيل تابعوا معنا هذا المقال.

فتح حساب بنك الخرطوم

حددت الجهات المختصة شروطا لازمة لفتح حساب بنك الخرطوم، والتي يجب على المتقدم الالتزام بها لاستكمال العملية، هذه الشروط هي:

يجب أن يكون المتقدم سوداني الجنسية.

وأن يكون هذا طلبه الأول لفتح حساب.

كما يتعين إيداع مبلغ مالي لا يقل عن 10,000 جنيه سوداني.

كما يجب سداد كافة الرسوم المستحقة.

رابط فتح حساب بنك الخرطوم

يمكن فتح حساب مصرفي في بنك الخرطوم بسهولة من خلال خطوات إلكترونية تيسر العملية للمقيمين والمغتربين، وتشمل هذه الخطوات التسجيل عبر التطبيق أو الموقع، إدخال البيانات المطلوبة، رفع الوثائق اللازمة، كالآتي:

قم بتنزيل تطبيق بنكك على الهاتف.

ثم التسجيل وإنشاء حساب.

بعد إدخال المعلومات المطلوبة، يتم الانتقال إلى خدمة فتح الحساب في بنك الخرطوم.

قم بتعبئة النموذج بالبيانات الضرورية مثل الاسم، رقم الهوية، والبريد الإلكتروني.

يتم رفع الوثائق المطلوبة، وبعد مراجعة البيانات والمستندات، يُرفع الطلب ويتم تأكيد فتح الحساب وإرسال رقمه للعميل.

سعر الجنية السوداني مقابل الدولار اليوم

بعد التعرف على فتح حساب بنك الخرطوم، نوضح لكم سعر الجنيه السعودي مقابل الدولار والذي شغل تفكير الكثير من المواطنين السودانين، وخاصة بعد الظروف القاهرة التي تمر بها البلاد، حيث تسببت الحروب في السودان بتدمير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، مما دفع الكثير من المواطنين للتفكير في الهجرة. لذلك، أصبح البحث عن سعر الجنيه السوداني موضوع متكرر على مواقع الإنترنت. وجاء سعر الدولار اليوم بالشكل التالي: