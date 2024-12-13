3 قنــوات تنقل مباراة الأهلي وباتشوكا al ahly vs pachuca في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال

يبحث العديد من عشاق كرة القدم عن القنوات المفتوحة التي ستنقل مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي، والتي ينتظرها جمهور المارد الأحمر بعد فوز باتشوكا في مباراته الأخيرة، حيث سيتواجه الفريقان في مباراة حاسمة، وسيصعد الفائز منها إلى النهائي لملاقاة ريال مدريد الإسبان،. يمكن متابعة التفاصيل الكاملة للقنوات الناقلة خلال السطور القادمة فتابعوا معنا.

مباراة الأهلي وباتشوكا

ستقام مباراة الأهلي و باتشوكا المكسيكي في 14 ديسمبر 2024، الساعة 7 مساء بتوقيت مصر و8 مساء بتوقيت السعودية، على استاد 974 في الدوحة، والفائز في هذه المباراة سيتأهل لملاقاة ريال مدريد في نهائي البطولة يوم 18 ديسمبر 2024، ويركز المدير الفني مستر كولر على استعداد الفريق للفوز في هذه المباراة الحاسمة التي ستفتح لهم طريقا نحو كتابة تاريخ جديد وتحقيق إنجازات كبيرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وباتشوكا

أعلنت شبكة بي إن سبورتس عن حصولها على حقوق بث مباريات كأس انتركونتيننتال في قطر بشكل حصري للشرق الأوسط، تعرض مباراة الأهلي وباتشوكا عبر القنوات التالية beIN Sports HD2، beIN Sports HD2 English، وقناة الكأس القطرية HD5 بتعليق خليل البلوشي، كما سيكون هناك استوديو تحليلي قبل المباراة لعرض تحليلات حول فرص الفريقين في التأهل للنهائي، وتكون تردد قناة الكأس القطرية بالشكل التالي:

تردد قناة الكأس الرياضية على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11919.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة الكأس الرياضية على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 12245.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة الكأس على قمر بدر سات

تردد القناة: 12418

معدل الاستقطاب: أفقي (H)

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

جودة إشارة البث: HD.

قنوات تنقل ماتش الاهلي

جدول الترددات الخاص ببث مباراة الأهلي وباتشوكا: