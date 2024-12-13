متاح هنا>> خطوات حجز موعد استلام بطاقة المنحة في المغرب 2024 برقم المسار عبر carteminhaty.onousc.ma

حجز موعد استلام بطاقة المنحة في المغرب 2024، تعتبر بطاقة “منحتي” وسيلة أساسية تتيح للطلاب في المغرب الاستفادة من الدعم المالي الذي تقدمه الدولة لتعزيز مسيرتهم التعليمية، ولهذا يستفيد منها الطلاب والتلاميذ الحاصلون على صفة مستفيد خلال الموسم الجامعي الجاري، سواء كانوا مسجلين في مؤسسات التعليم العالي العمومية، أو الأقسام التحضيرية للمدارس العليا (CPGE)، أو الملتحقين بمعاهد إعداد شهادة التقني العالي (BTS)، ويتم الحصول على هذه البطاقة من خلال مجموعة خطوات محددة تنفذ عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض.

حجز موعد استلام بطاقة المنحة في المغرب 2024

يمكن للطلاب في المغرب حجز موعد استلام بطاقة المنحة لعام 2024 بسهولة وفعالية عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول مباشرة إلى المنصة المخصصة للعملية. إدخال رقم “مسار”، وهو الرقم الفريد الذي يستخدم لتتبع المسار الدراسي للطالب. إدخال رقم بطاقة التعريف الوطنية للتحقق من هوية الطالب وربطها برقم “مسار”. تسجيل رقم الهاتف الشخصي في الحقل المخصص لتلقي الإشعارات والتحديثات المتعلقة بالإجراءات. إدخال بريد إلكتروني نشط والتأكد من حفظ كلمة المرور الخاصة به، حيث يستخدم البريد الإلكتروني لتأكيد العمليات وإجراء التواصل الرسمي. اختيار المدينة التي يقيم فيها الطالب وتحديد أقرب وكالة للبريد بنك لتسهيل عملية استلام البطاقة. تحديد موعد مناسب لاستلام البطاقة، مع الحرص على الالتزام بالموعد لتجنب أي تأخير.

عند إتمام هذه الخطوات، يتم إرسال إشعار يتضمن تفاصيل تأكيد الموعد والمكان لاستلام البطاقة من الوكالة المحددة.

قيمة المنحة الدراسية في المغرب

تحدد قيمة المنحة الدراسية في المغرب وفق نظام محدد، حيث يستفيد الطلاب الذين لا يقيمون في المدن الجامعية من المبالغ التالية: