استقبل الان على جهازك قناة طيور الجنة بترددها الجديد 2024 على الأقمار الصناعية واستمتع بأجمل الأغاني والأناشيد التعليمية والترفيهية

بعد أن قام القائمين على قناة طيور الجنة الإعلان عن تحديث تردد القناة على كل من القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، قامت العديد من الأسر العربية بالسؤال عن التردد الجديد للقناة وهذا حتى يتم تنزيلها على الأجهزة التي لديهم والاستمتاع بالمحتوى الشيق الذي تعرضه، حيث تعرض هذه القناة العديد من الأغاني والأناشيد التي تعلم الصغار الكثير من الأمور الأساسية والدينية، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على التردد الجديد لقناة طيور الجنة على الأقمار الصناعية إلى جانب المزيد من المعلومات الأخرى.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على النايل سات

هناك عدد من البيانات التي لابد على الأفراد إدخالها من أجل ضبط قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات، وهذه البيانات تتمثل في كل من الآتي:

التردد: 11274.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

جودة القناة: HD.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على العرب سات

حتى يقوم الأفراد متابعه محتوى قناة طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات فإنه يلزمهم إدخال المعلومات التالية:

التردد: 11310.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

جودة القناة: HD.

خطوات تثبيت قناة طيور الجنة على أجهزة الاستقبال

إن خطوات تثبيت قناة طيور الجنة على أجهزة الاستقبال تتمثل في كل من الآتي: