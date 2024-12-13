إضافة مولود جديد من المنزل.. تحديث البطاقة التموينية العراق 2024 عبر منصة أور ur.gov.iq والمستندات المطلوبة

تحديث البطاقة التموينية العراق 2024، كشفت وزارة التموين والتجارة العراقية عن مبادرة جديدة تهدف إلى تطوير خدماتها وتبسيط الإجراءات للمواطنين، حيث أعلنت عن إلغاء التعامل الورقي بالكامل واستبداله بنظام إلكتروني لتحديث بيانات بطاقات التموين، وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة التحول الرقمي التي تهدف إلى تقليل الجهد والوقت والحد من الأخطاء الإدارية، مما يرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفي السطور التالية سنوضح آلية تحديث البطاقة التموينية في العراق والمتطلبات اللازمة لإتمام العملية.

تحديث البطاقة التموينية العراق 2024

تحديث البطاقة التموينية العراق 2024 يمكن للمواطنين في العراق تحديث بيانات بطاقات التموين بسهولة من خلال الإنترنت عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة أور العراقية عبر الموقع الرسمي. تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي باستخدام الاسم وكلمة المرور. اختيار قسم الخدمات الإلكترونية من بين الخيارات المتاحة على المنصة. النقر على خيار تحديث البيانات لبدء العملية. لإضافة مولود جديد، يتم تحديد الخيار المخصص لذلك وإدخال المعلومات المطلوبة بدقة. تحميل المستندات المطلوبة بشكل إلكتروني من خلال الموقع. بعد الانتهاء من جميع الخطوات، يتم النقر على خيار إرسال الطلب لإتمام عملية التحديث.

شروط إضافة مولود جديد إلى البطاقة التموينية 2024

وضعت وزارة التموين العراقية مجموعة من الضوابط لإضافة مولود جديد إلى بطاقة التموين، وتشمل هذه الضوابط مايلي: