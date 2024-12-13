“أنا البندورة الحمرا” استمتع بأجمل أغاني وأناشيد الأطفال على قناة طيور الجنة بترددها الجديد على النايل سات والعرب سات

تعد قناة طيور الجنة من أولى قنوات الأطفال التي ظهرت على الساحة الفضائية والتي استطاعت خلال فترة صغيرة ان تنال على إعجاب ملايين الأشخاص من جميع أنحاء الوطن العربي وهذا يعود إلى محتواها الهادف الذي تقدمه، حيث تقدم هذه القناة باقة متنوعة من أجمل الأغاني والأناشيد التي تعلم الصغار الكثير من المبادئ والأخلاق، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على تردد قناة طيور الجنة الجديد بالإضافة إلى عدد من المعلومات الأخرى.

تردد قناة طيور الجنة الجديد على النايل سات

يريد العديد من الأشخاص معرفة تردد قناة طيور الجنة الجديد على القمر الصناعي نايل سات، حيث جاء هذا التردد على النحو التالي:

تردد القناة: 11274.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

جودة القناة: HD.

تردد قناة طيور الجنة الجديد على العرب سات

يوجد عدد من البيانات التي يلزم على الأشخاص ادراجها من أجل تنزيل قناة طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات، وهذه البيانات هي كما يلي:

التردد: 11310.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

جودة القناة: HD.

مميزات قناة طيور الجنة

جاءت قائمة مميزات قناة طيور الجنة على النحو التالي: