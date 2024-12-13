علامات تجارية تملأ سوق السيارات المستعملة.. تعرف على المواصفات الداخلية والخارجية لسيارة هيونداي إلنترا موديل 2006 

يتمتع سوق السيارات المستعملة المصري بعدد كبير من إصدارات السيارات الأكثر شعبية وتفضيلا عند المصريين، وتعتبر سيارة هيونداي إلنترا واحدة من أكثر الخيارات المفضلة عند المصريين، حيث يتوافر بها عدد كبير من المزايا تجعل كل مواطن يفكر في اقتنائها، وأهم ما يميزها هي مرافق راحة القائد وركابها، ولكن تزايد سعر السيارات المستعملة في الآونة الأخيرة مع زيادة التضخم وتدهور الاقتصاد في العالم، وتنتمي سيارة هيونداي إلنترا لفئة السيارات السيدان، فلكل من يرغب في شراء سيارة مستعملة ينبغي عليه الاستعانة بأحد الخبراء والفنيين بشرط أنهم يكونوا على دراية كاملة بسوق السيارات وكيفية فحص السيارة المستعملة لتفادي شراء سيارة معيبة ومستهلكة..

مواصفات سيارة هيونداي إلنترا 2006 من الداخل

فيما يلي نقدم مواصفات سيارة هيونداي النترا موديل 2006 من الداخل:

تأتي السيارة مزودة بتكييف وعجلة قيادة قياسية ومخارج تكييف أمامية.

كما أنها تحتوي على عدادات للوقود والحرارة والسرعة وتشتمل على درج تخزين أمامي بالإضافة إلى مساحات زائدة للتخزين بالأبواب الأمامية.

والجدير بالذكر أنها أيضا تدعم إضاءة داخلية للقراءة ومزودة بأحزمة أمان وفرش مقاعد جلد.

بالإضافة إلى نوعية الزجاج المستخدم فهو مصنف زجاج كهربائي.

مزودة بأذرع مثبتة على جانبي مقود الحركة للتحكم في الإضاءة والإشارات والمساحات.

مواصفات سيارة هيونداي إلنترا 2006 من الخارج

تظهر سيارة هيونداي إلنترا موديل 2006 من الخارج بتصميم جذاب كما تحتوي على كل ما يلي:

مزودة بمصابيح أمامية وخلفية وشبكة أمامية مغطاة بشعار شركة هيونداي.

والجدير بالذكر أنه تم تثبيت شعار شركة هيونداي على حقيبة السيارة الخلفية.

تشتمل على أربع جنوط رياضية للكاوتش وبها أربع مقابض للأبواب الخارجية.

تتميز هذه المقابض بالأناقة حيث أنها مصنوعة باللون الأسود.

تحتوي على أربع جرائد بالأبواب الخارجية لعرض المظهر الأنيق للسيارة.

كما أنها تحتوي على صداد أمامي وخلفي يحمل نفس لون السيارة.

وأخيرا مرايات جانبية باللون الأسود.

كما أن السيارة لا يوجد بها دهانات داخلية.

يتم عرض سيارة هيونداي إلنترا موديل 2006 باللون الأزرق فقط.

محرك سيارة هيونداي إلنترا 2006 وسعرها

تعمل سيارة هيونداي النترا موديل 2006 بقوة محرك سعته 1600 سي سي مزودة بعلبة تروس أوتوماتيك، والجدير بالذكر أنها تمكنت من قطع مسافة بلغت حوالي 246 ألف كيلو متر.

متاح بيع سيارة هيونداى إلنترا موديل 2006 داخل سوق السيارات المصري المستعمل بقيمة 350 ألف جنيه، ويتفاوت قيمة هذا السعر حسب حالة السيارة.