أفضل سماعات لاسلكية تحجب الضوضاء.. مواصفات سماعة Redmi Buds 6

تم توفير أحدث سماعات لاسلكية بمواصفات عصرية من شركة ريدمي داخل الهند تأتي مع مشغلات مزدوجة وبطارية تستمر لمدة 42 ساعة في العمل، وتم إطلاق هذا الإصدار من سماعات الأذن اللاسلكية بجانب سلسلة Redmi Note 14 5G، تتميز هذه السماعات بمواصفات غير مسبوقة وهدفها الأساسي العمل على توضيح الصوت ومنع وصول الضوضاء لمحبي الصوت والمهتمين بدفع سعر اقتصادي، ومن المتوقع أن تحصد السماعة أعلى نسبة مبيعات هذا العام.

مواصفات سماعة Redmi Buds 6

لكل من يبحث عن ساعة لاسلكية مواصفاتها مميزة ومناسبة للاستخدام اليومي دون مواجهة أي عقبات، فنقدم لكم الحل المثالي وهي سماعة Redmi Buds 6 التي تتوافر بالمواصفات التالية:

تدعم مشغلات مزدوجة وتقنية 49dB ANC.

تعمل السماعة بنظام تشغيل مزدوج يجمع بين مشغل الغشاء من التيتانيوم مقاس 12.4 ملم للحصول على صوت قوي، بالإضافة إلى وحدة سيراميك كهربائية مقاس 5.5 مليمتر للحصول على صوت عالي أكثر وضوحا.

والجدير بالذكر أنها تدعم خاصية إلغاء الضوضاء النشط بدقة 49 ديسيبل للاستمتاع بتجربة صوتية مميزة.

تتيح السماعة ثلاث مستويات وضع شفافية: صوت محسن، وصوت محيطي، وصوت عادي.

مميزات سماعة Redmi Buds 6

تتميز سماعات ريدمي بعدد كبير من المزايا تشمل كل ما يلي:

تدعم الاتصال بأجهزة متعددة كما تتميز بتقنية بلوتوث 5.4 لتقليل زمن الوصول والاقتران بهاتف Xiaomi من خلال HyperOS.

كما توفر إمكانية التصوير عن بعد للتحكم في كاميرا الهاتف.

يمكن للمستخدم الحصول على 10 ساعات لكل شحنة من سماعات الأذن وما يقرب من 32 ساعة إضافية من العلبة.

يمكن الحصول على أربع ساعات من عمل بطارية السماعة من خلال شحنها لمدة 10 دقائق فقط.

عمر البطارية طويل وأهم داعم لإطالة عمر البطارية أطول فترة ممكنة هو إيقاف تشغيل ANC.

تتميز بتصنيف IP54 لمقاومة الماء والغبار، لذلك فهي مناسبة لجميع عشاق ممارسة الرياضة.

مزودة بجميع التقنيات ومزايا إلغاء الضوضاء البيئية، كما أنها مدعومة بميزة الذكاء الاصطناعي لإلغاء الضوضاء لضمان استقبال مكالمات صوتية واضحة حتى في الظروف العاصفة.

سعر سماعة Redmi Buds 6

أصبحت سماعات Redmi Buds 6 متوفرة في الهند بثلاثة ألوان مختلفة بسعر 2799 روبية بعد الخصم، حيث يبلغ قيمتها قبل الخصم حوالي 2999 روبية هندية، ويظل هذا السعر حتى 19 ديسمبر وبعد ذلك ترجع بنفس السعر الأصلي.