أقساط على مدار 20 عاما.. تعرف على المستندات المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي

أتاحت وزارة الاسكان الاجتماعى وحدات سكنية لجميع المواطنين الذين لديهم رغبة في الحصول على الشقق سكنية، وذلك من خلال التسجيل على الموقع الالكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي واستكمال جميع الإجراءات المطلوبة، وهذه الوحدات في متناول اليد وبأسعار مخفضة وتسهيلا على الشباب فيمكن الحصول على الشقق والوحدات السكنية بأقساط تصل إلى 20 عام مع ضرورة دفع مقدم للحجز بشكل جدي يصل إلى 20000 للمحافظات و30 ألف لحجز شقة في المدن، وتم انطلاق حجز الشقق لجميع المصريين بدءا من الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر وحتى آخر يوم في عام 2024 الموافق 31 من ديسمبر حيث أتاح صندوق الإسكان الاجتماعي ما يقرب من 78730 وحدة سكنية بمساحات تبدأ من 75 وحتى 90 متر مربع.

ما المستندات المطلوبة لحجز شقق الإسكان؟

يجب إرفاق مجموعة من المستندات عند التقديم لحجز وحدة أو شقة سكنية بالإسكان الاجتماعي وتتضمن هذه الوثائق ما يلي:

يجب تقديم استمارة الحجز للوحدة السكنية وبعد كتابة جميع البيانات بها إرسال إيصال شراء الكراسة وإيصال يثبت سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية بصيغة pdf بحد أقصى حجم 2 ميجا بايت ويجب إرفاقها بملف واحد.

نسخة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته ويشترط أن تكون سارية.

مستندات تثبت مصدر الدخل الإضافي سواء قادم من سندات أو أسهم أو ودائع أو أراضي أو عقارات أو أملاك زراعية أو عمل إضافي أو معاش أو غير ذلك.

شهادة تثبت صف الدخل السنوي أو الشهري للفرد والأسرة للزوج والزوجة في حالة العملاء ويشترط أن تكون مختومة من جهة العمل في تاريخ الإعلان ومذكور فيها صرف المكافآت والبدلات والأرباح والحوافز السنوية الخاصة بالفرد.

إرفاق شهادة معتمدة من جهة العمل تشمل على جميع البيانات الأساسية الخاصة بصافي الدخل السنوي أو الشهري مذكور فيها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل بشرط ألا تقل مدة الخدمة عن ستة أشهر.

في حالة أن يكون المتقدم صاحب مهنة حرة فيجب تقديم شهادة من محاسب قانوني معتمد موضحا الدخل السنوي وصورة من السجل التجاري بشرط ألا تقل مزاولة النشاط التجاري عن سنة.

المستندات المطلوبة من الأرامل والمطلقات للتقديم

يجب على الأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات تقديم المستندات التالية لحجز وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعى:

نسخة من مستند النفقة التي تحصل عليه المطلقة.

وثيقة ببيانات المعاش معتمدة من التأمينات الاجتماعية بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات.

تقديم إيصال للمرافق حديث للمحل السكني الحالي سواء كهرباء أو مياه أو غاز.

صورة من الشهادة الرسمية التي تثبت نوع الحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة مثل: وثيقة الزواج أو الوفاة أو الطلاق.

يجب إرفاق شهادات ميلاد الأبناء القصر وقيد عائلي مميكن لصاحب الطلب.

كيفية تقديم طلب حجز وحدة سكنية؟

بعد إحضار جميع المستندات المطلوبة للحجز يمكنك التقديم عن طريق البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من خلال الإجراءات التالية: