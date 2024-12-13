الحق اشتري.. انخفاض أسعار الذهب في العراق اليوم جميع الأعيرة محليًا وعالميًا بالدينار والدولار

محمود الشوادفي تاريخ النشر تصنيف اقتصاد
الحق اشتري.. انخفاض أسعار الذهب في العراق اليوم جميع الأعيرة محليًا وعالميًا بالدينار والدولار
الحق اشتري.. انخفاض أسعار الذهب في العراق اليوم جميع الأعيرة محليًا وعالميًا بالدينار والدولار

شهدت أسعار الذهب في العراق انخفاضًا خلال التعاملات الصباحية اليوم الجمعة، 13 ديسمبر 2024، وفقًا لآخر تحديث صادر عن مواقع متخصصة ترصد أسعار المعدن النفيس في الأسواق العربية؛ وفي السطور التالية سنتعرف على أسعار الذهب بمختلف العيارات والأوزان في العراق، سواء بالدينار العراقي أو بالدولار الأمريكي.

انخفاض أسعار الذهب في العراق اليوم جميع الأعيرة

وشهدت أسعار اليوم الجمعة انخفاضًا ملحوظًا عن تعاملات أمس الخميس في سوق الصاغة بالعراق، حيث انخفض عيار 24 من 114 ألف إلى 112 ألف دينار عراقي، وكذلك عيار 21 من أكثر من 100 ألف إلى 98 ألف دينار، وفيما يلي أسعار الذهب اليوم 13 ديسمبر 2024 في العراق:

الوحدة السعر بالدينار العراقي السعر بالدولار الأمريكي
عيار 24 112,406 86
عيار 22 103,039 79
عيار 21 98,355 75
عيار 18 84,305 64
عيار 14 65,570 50

أسعار أونصة الذهب في العراق

وشهدت أونصة الذهب انخفاضًا كبيرًا بنحو 12%، حيث سجل بالدولار الأمريكي نحو 2,669، وفيما يلي أسعار البيع والشراء اليوم:

الحالة السعر بالدينار العراقي السعر بالدولار الأمريكي
سعر البيع 3,496,211 2,669
سعر الشراء 3,497,522 2,670

أسعار السبائك الذهبية في العراق

أما بالنسبة لأسعار السبائك الذهبية اليوم، فشهدت العديد من التغيرات وفقًا للوزن، عما كانت عليه يوم أمس، وجاءت أسعار السبائك على النحو التالي:

الوحدة السعر بالدينار العراقي السعر بالدولار الأمريكي
1 جرام 123,647 94
2.5 جرام 295,066 225
5 جرام 584,512 446
10 جرام 1,155,535 882
20 جرام 2,295,332 1,752
50 جرام 5,698,989 4,350
100 جرام 11,375,496 8,683
1 كيلو 113,192,929 86,400

أسعار الجنيهات الذهبية في العراق

الوحدة السعر بالدينار العراقي السعر بالدولار الأمريكي
جنيه ذهب 8 جرام عيار 21 944,211 721
جنيه ذهب 8 جرام عيار 22 989,174 755
جنيه ذهب 8 جرام عيار 24 1,079,098 824

مقارنة بين أسعار الذهب في العراق اليوم وأمس

شهدت أسعار الذهب في العراق انخفاضًا طفيفًا اليوم مقارنة بأمس، حيث جاءت على النحو التالي:

عيار 24:

  • اليوم (13 ديسمبر 2024): 112,406 دينار.
  • أمس (12 ديسمبر 2024): 114,585 دينار.
  • الفرق: انخفاض بمقدار 2,179 دينار.

عيار 22:

  • اليوم: 103,039 دينار.
  • أمس: 105,036 دينار.
  • الفرق: انخفاض بمقدار 1,997 دينار.

عيار 21:

  • اليوم: 98,355 دينار.
  • أمس: 100,262 دينار.
  • الفرق: انخفاض بمقدار 1,907 دينار.

عيار 18:

  • اليوم: 84,305 دينار.
  • أمس: 85,938 دينار.
  • الفرق: انخفاض بمقدار 1,633 دينار.
معلومات الكاتب
محمود الشوادفي

محمود محمد عبد العال الشوادفي، حاصل على ليسانس اللغات والترجمة شعبة اللغة الإنجليزية بتخصص دراسات إسلامية، كاتب رياضي وتقني ومهتم بالألعاب الإلكترونية، أهوى كرة القدم وأتطلع للتدريب مستقبلًا

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