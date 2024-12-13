الحق اشتري.. انخفاض أسعار الذهب في العراق اليوم جميع الأعيرة محليًا وعالميًا بالدينار والدولار

شهدت أسعار الذهب في العراق انخفاضًا خلال التعاملات الصباحية اليوم الجمعة، 13 ديسمبر 2024، وفقًا لآخر تحديث صادر عن مواقع متخصصة ترصد أسعار المعدن النفيس في الأسواق العربية؛ وفي السطور التالية سنتعرف على أسعار الذهب بمختلف العيارات والأوزان في العراق، سواء بالدينار العراقي أو بالدولار الأمريكي.
انخفاض أسعار الذهب في العراق اليوم جميع الأعيرة
وشهدت أسعار اليوم الجمعة انخفاضًا ملحوظًا عن تعاملات أمس الخميس في سوق الصاغة بالعراق، حيث انخفض عيار 24 من 114 ألف إلى 112 ألف دينار عراقي، وكذلك عيار 21 من أكثر من 100 ألف إلى 98 ألف دينار، وفيما يلي أسعار الذهب اليوم 13 ديسمبر 2024 في العراق:
|الوحدة
|السعر بالدينار العراقي
|السعر بالدولار الأمريكي
|عيار 24
|112,406
|86
|عيار 22
|103,039
|79
|عيار 21
|98,355
|75
|عيار 18
|84,305
|64
|عيار 14
|65,570
|50
أسعار أونصة الذهب في العراق
وشهدت أونصة الذهب انخفاضًا كبيرًا بنحو 12%، حيث سجل بالدولار الأمريكي نحو 2,669، وفيما يلي أسعار البيع والشراء اليوم:
|الحالة
|السعر بالدينار العراقي
|السعر بالدولار الأمريكي
|سعر البيع
|3,496,211
|2,669
|سعر الشراء
|3,497,522
|2,670
أسعار السبائك الذهبية في العراق
أما بالنسبة لأسعار السبائك الذهبية اليوم، فشهدت العديد من التغيرات وفقًا للوزن، عما كانت عليه يوم أمس، وجاءت أسعار السبائك على النحو التالي:
|الوحدة
|السعر بالدينار العراقي
|السعر بالدولار الأمريكي
|1 جرام
|123,647
|94
|2.5 جرام
|295,066
|225
|5 جرام
|584,512
|446
|10 جرام
|1,155,535
|882
|20 جرام
|2,295,332
|1,752
|50 جرام
|5,698,989
|4,350
|100 جرام
|11,375,496
|8,683
|1 كيلو
|113,192,929
|86,400
أسعار الجنيهات الذهبية في العراق
|الوحدة
|السعر بالدينار العراقي
|السعر بالدولار الأمريكي
|جنيه ذهب 8 جرام عيار 21
|944,211
|721
|جنيه ذهب 8 جرام عيار 22
|989,174
|755
|جنيه ذهب 8 جرام عيار 24
|1,079,098
|824
مقارنة بين أسعار الذهب في العراق اليوم وأمس
شهدت أسعار الذهب في العراق انخفاضًا طفيفًا اليوم مقارنة بأمس، حيث جاءت على النحو التالي:
عيار 24:
- اليوم (13 ديسمبر 2024): 112,406 دينار.
- أمس (12 ديسمبر 2024): 114,585 دينار.
- الفرق: انخفاض بمقدار 2,179 دينار.
عيار 22:
- اليوم: 103,039 دينار.
- أمس: 105,036 دينار.
- الفرق: انخفاض بمقدار 1,997 دينار.
عيار 21:
- اليوم: 98,355 دينار.
- أمس: 100,262 دينار.
- الفرق: انخفاض بمقدار 1,907 دينار.
عيار 18:
- اليوم: 84,305 دينار.
- أمس: 85,938 دينار.
- الفرق: انخفاض بمقدار 1,633 دينار.