الحق اشتري.. انخفاض أسعار الذهب في العراق اليوم جميع الأعيرة محليًا وعالميًا بالدينار والدولار

شهدت أسعار الذهب في العراق انخفاضًا خلال التعاملات الصباحية اليوم الجمعة، 13 ديسمبر 2024، وفقًا لآخر تحديث صادر عن مواقع متخصصة ترصد أسعار المعدن النفيس في الأسواق العربية؛ وفي السطور التالية سنتعرف على أسعار الذهب بمختلف العيارات والأوزان في العراق، سواء بالدينار العراقي أو بالدولار الأمريكي.

انخفاض أسعار الذهب في العراق اليوم جميع الأعيرة

وشهدت أسعار اليوم الجمعة انخفاضًا ملحوظًا عن تعاملات أمس الخميس في سوق الصاغة بالعراق، حيث انخفض عيار 24 من 114 ألف إلى 112 ألف دينار عراقي، وكذلك عيار 21 من أكثر من 100 ألف إلى 98 ألف دينار، وفيما يلي أسعار الذهب اليوم 13 ديسمبر 2024 في العراق:

الوحدة السعر بالدينار العراقي السعر بالدولار الأمريكي عيار 24 112,406 86 عيار 22 103,039 79 عيار 21 98,355 75 عيار 18 84,305 64 عيار 14 65,570 50

أسعار أونصة الذهب في العراق

وشهدت أونصة الذهب انخفاضًا كبيرًا بنحو 12%، حيث سجل بالدولار الأمريكي نحو 2,669، وفيما يلي أسعار البيع والشراء اليوم:

الحالة السعر بالدينار العراقي السعر بالدولار الأمريكي سعر البيع 3,496,211 2,669 سعر الشراء 3,497,522 2,670

أسعار السبائك الذهبية في العراق

أما بالنسبة لأسعار السبائك الذهبية اليوم، فشهدت العديد من التغيرات وفقًا للوزن، عما كانت عليه يوم أمس، وجاءت أسعار السبائك على النحو التالي:

الوحدة السعر بالدينار العراقي السعر بالدولار الأمريكي 1 جرام 123,647 94 2.5 جرام 295,066 225 5 جرام 584,512 446 10 جرام 1,155,535 882 20 جرام 2,295,332 1,752 50 جرام 5,698,989 4,350 100 جرام 11,375,496 8,683 1 كيلو 113,192,929 86,400

أسعار الجنيهات الذهبية في العراق

الوحدة السعر بالدينار العراقي السعر بالدولار الأمريكي جنيه ذهب 8 جرام عيار 21 944,211 721 جنيه ذهب 8 جرام عيار 22 989,174 755 جنيه ذهب 8 جرام عيار 24 1,079,098 824

مقارنة بين أسعار الذهب في العراق اليوم وأمس

شهدت أسعار الذهب في العراق انخفاضًا طفيفًا اليوم مقارنة بأمس، حيث جاءت على النحو التالي:

عيار 24:

اليوم (13 ديسمبر 2024): 112,406 دينار.

أمس (12 ديسمبر 2024): 114,585 دينار.

الفرق: انخفاض بمقدار 2,179 دينار.

عيار 22:

اليوم: 103,039 دينار.

أمس: 105,036 دينار.

الفرق: انخفاض بمقدار 1,997 دينار.

عيار 21:

اليوم: 98,355 دينار.

أمس: 100,262 دينار.

الفرق: انخفاض بمقدار 1,907 دينار.

عيار 18: