سعر الفراخ نهاية تعاملات اليوم الجمعة 13-12-2024

سجلت أسعار الدواجن البيضاء ارتفاع ملحوظا خلال الساعات القليلة الماضية ليرتفع السعر بقيمة ما بين 4،5 جنيها فرقا عن انخفاضها في الأيام الماضية ليرتفع السعر من 80 جنيه للكيلو ليصبح 85، 88 جنيها حسب كل منطقة، حيث يشعر العديد من الأشخاص بالتقصير دائما نظرا إلي ارتفاع هذه الأسعار علي انهم لم يقتدروا علي شراء الدواجن لأفراد الأسرة نظرا إلي البروتينات والفيتامينات التي توجد بها، سنوضح لكم الأسعار بالإضافة إلي أسعار الكتاكيت الصغيرة بكافة أنواعها ابقوا معانا.

أسعار الدواجن اليوم 13 ديسمبر 2024

وصل سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزرعة بسعر 76 جنيها، ليصل إلي المستهلك بقيمة 85 جنيها للكيلو.

بينما سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات في المزرعة بسعر 60 جنيها، ليصل إلي المستهلك بسعر 65 جنيها.

شهد سعر كيلو البانية 210 جنيها.

كما وصل سعر كيلو الفراخ الساسو 96 جنيها.

سجل سعر كيلو الفراخ البلدي 133 جنيها.

أسعار الكتكوت اليوم 13 ديسمبر 2024

وصل سعر الكتكوت الأبيض 33 جنيه.

كما سجل سعر الكتكوت الساسو 20 جنيها.

وصل سعر الكتكوت البلدي 7 جنيها.

أسعار كرتونه البيض اليوم 13_12_2024