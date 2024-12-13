إلحقي هاتي فراخ وخزني.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

الدواجن تعتبر من السلع الغذائية الأساسية التي تحظى باهتمام كبير لدى المواطنين نظرًا لأهميتها في النظام الغذائي اليومي وتتأثر أسعار الفراخ بتغير الحجم والنوع مثل الفراخ البلدي والفراخ البيضاء والفراخ الساسو التي تربى بهدف الاستفادة من لحومها وبيضها وتمتاز بسرعة نموها بفضل تقنيات التربية الحديثة ولضمان نمو صحي وجودة عالية في المنتج النهائي، تحتاج الفراخ إلى بيئة نظيفة وتغذية متوازن، بالإضافة إلى اختلاف المناطق التي تباع فيها، حيث تتباين الأسعار بين المحافظات بناءً على معدلات الإنتاج والتربية.

أحدث أسعار الدواجن والبيض وفقًا لبورصة الدواجن الرئيسية

أسعار الفراخ والكتاكيت والبط والبيض اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 في السطور التالية:

الفراخ البيضاء: يتراوح سعر الكيلو بين 75 و76 جنيهًا.

الفراخ الساسو: يتراوح سعر الكيلو بين 82 و83 جنيهًا.

الفراخ البلدي: يتراوح سعر الكيلو بين 120 و121 جنيهًا.

لحم أمهات الفراخ البيضاء: يتراوح سعر الكيلو بين 59 و60 جنيهًا.

سعر البانية اليوم: بلغ سعر كيلو البانية في الأسواق المحلية حوالي 200 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم

الكتكوت الأبيض (شركات): يتراوح سعره بعمر يوم واحد بين 34 و41.5 جنيهًا.

الكتكوت الأبيض (قطعات): يتراوح سعره بعمر يوم واحد بين 28 و28.5 جنيهًا.

الكتكوت البلدي: يتراوح سعره بعمر يوم واحد بين 6 و7 جنيهات.

أسعار البط اليوم

البط الفرنساوي: يتراوح سعر الكيلو بين 69 و70 جنيهًا.

البط المسكوفي: يتراوح سعر الكيلو بين 84 و85 جنيهًا.

البط البغالي: يتراوح سعر الكيلو بين 79 و80 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم