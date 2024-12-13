“هتمتحــن أول مـــادة أيـــه“!! جدول امتحانات الترم الاول 2024/2025 جميــع الصفوف الدراسية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2025 لجميع مراحل التعليم الأساسي، وهي تشمل صفوف النقل، الابتدائي، الإعدادي، والثانوي، ولذلك ينتظر العديد من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في كل مكان معرفة جدول امتحانات الترم الاول والذي من المتوقع أن تقوم وزارة التربية والتعليم بالإعلان عنه خلال الفترة القليلة المقبلة بسبب اقتراب موعد الامتحانات بشكل كبير.

جدول امتحانات الترم الاول

قامت محافظة قنا والقليوبية فقط بالاعلان عن جدول امتحانات الترم الاول بشكل رسمي في انتظار اعلان باقي المحافظات عن الجدول الرسمي للطلاب للاعتماد عليه خلال الفترة المقبلة ومعرفة المواد الدراسية التي سيمتحنون بها، ومن المنتظر أن نعرف جدول باقي المحافظات في الساعات المقبلة من قبل الوزارة.

موعد امتحانات الترم الأول 2025

صفوف النقل والابتدائي: تبدأ امتحانات الصفوف من الثالث إلى السادس الابتدائي يوم السبت 11 يناير 2025، وتستمر حتى الخميس 16 يناير 2025، وتجرى امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع قبل بدء الامتحانات الأساسية.

الصفوف الإعدادية: امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي تعقد من 11 إلى 16 يناير 2025.

امتحانات الشهادة الإعدادية تبدأ يوم السبت 18 يناير 2025 وتنتهي الخميس 23 يناير 2025.

المرحلة الثانوية: تبدأ امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي يوم 11 يناير 2025 وتنتهي يوم 16 يناير، وتقسم الفترة الزمنية بين الامتحانات الصباحية والمسائية لضمان التنظيم.

موعد إجازة نصف العام 2025

من المقرر أن تبدأ يوم السبت 25 يناير 2025 وتستمر لمدة أسبوعين حتى يوم السبت 8 فبراير 2025، وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة من الوزارة.