إلحق استثمر في الذهب.. عيار 21 يسجل رقما جديدا بعد الإرتفاع الأخير

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 استقرارًا عند مستوياتها المرتفعة في بداية تعاملات أسواق الصاغة والمحال، حيث واصل الجنيه الذهب صعوده ليسجل زيادة قدرها 280 جنيهًا عن السابق، فيما قفز سعر جرام الذهب عيار 21 ليحقق رقمًا تاريخيًا جديدًا وهذا الارتفاع جاء تأثرًا بالزيادة الكبيرة في أسعار الذهب عالميًا حسب آخر تحديث صادر عن شعبة الذهب والمجوهرات.

أسعار الذهب في مصر اليوم

أسعار الذهب اليوم تعكس التغيرات المستمرة في السوق المحلي والعالمي، مما يجعلها محل اهتمام كبير من قبل المستثمرين والراغبين في الادخار أو الشراء او الزينة، وتشمل أسعار الذهب الآتي:

سعر الذهب عيار 24: سجل سعر جرام الذهب من العيار نحو 4371 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21: بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3825 جنيهًا، وهو العيار الأكثر تداولًا في الأسواق.

سعر الذهب عيار 18: وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3278 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب: سجل الجنيه الذهب اليوم 30600 جنيه.

سعر أوقية الذهب عالميًا: بلغ سعر الأوقية حوالي 2682 دولارًا.

أسعار سبائك الذهب اليوم:

إليكم تفاصيل أسعار سبائك الذهب اليوم وفقًا لآخر تحديث صادر عن محلات الصاغة:

سبيكة وزن 1 جرام: 4371 جنيهًا.

سبيكة وزن 2.5 جرام: 10927 جنيهًا.

سبيكة وزن 5 جرامات: 21855 جنيهًا.

سبيكة وزن 10 جرامات: 43710 جنيهات.

سبيكة وزن 20 جرامًا: 87420 جنيهًا.

أونصة ذهب وزن 31.1 جرام: 135938 جنيهًا.

سبيكة وزن 50 جرامًا: 218550 جنيهًا.

سبيكة وزن 100 جرام: 437100 جنيه.

أسعار المصنعية في مصر

تختلف تكلفة المصنعية من محل لآخر، حيث يتراوح متوسطها بين 30 إلى 65 جنيهًا لكل جرام، بحسب عيار الذهب ونوع المحل أو المنطقة، اما بالنسبة لحساب سعر الذهب عيار 21 مع المصنعية فيتم إضافة قيمة تتراوح بين 100 إلى 150 جنيهًا على السعر المعلن لكل جرام.