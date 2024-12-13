تصل ل 60,000 جنيه.. أسعار عمرة المولد النبوي الشريف لعام 2025 والأوراق المطلوبة للتسجيل

العمرة هي عبادة يتقرب بها المسلم إلى الله تعالى، وتعد من الشعائر الإسلامية العظيمة التي يمكن أداؤها في أي وقت خلال العام، بخلاف الحج الذي يكون في وقت محدد، و تتضمن العمرة زيارة بيت الله الحرام في مكة المكرمة وأداء مجموعة من المناسك، ومنذ نزول أسعار عمرة المولد النبوي الشريف لعام 2025 في مصر، يتسائل الكثير من المواطنين عن أسعارها واهم الشروط المطلوبة، ومن خلال هذا المقال سوف نستعرض لكم كافة التفاصيل.

اسعار عمرة المولد النبوي الشريف 2025 فى مصر

تختلف سعر العمرة بناءا على البرامج والخدمات المقدمة، وتتراوح الاسعار بشكل عام كالتالي:

البرنامج الاقتصادي: تبدأ الأسعار من 25,000 جنيه وتشمل الإقامة بفنادق اقتصادية بعيدة عن الحرم، مع خدمات أساسية وتذاكر الطيران.

البرنامج المتوسط: تتراوح الأسعار بين 30,000 و35,000 جنيه للإقامة في فنادق متوسطة المستوى قريبة بشكل نسبي من الحرم.

برنامج الخمس نجوم (الفاخر): تبدأ الأسعار من 40,000 إلى 60,000 جنيه، وتشمل الإقامة بفنادق راقية قريبة جدا من الحرم مع خدمات متميزة.

اسباب ارتفاع سعر العمرة 2025

هناك عدة عوامل تؤثر على سعر العمرة بشكل عام والتي منها مايلى:

قرب الفنادق من الحرم.

توقيت الحجز، حيث يرتفع السعر مع الاقتراب من المولد النبوي.

الخدمات الإضافية المقدمة مثل التنقلات والوجبات.

الأوراق المطلوبة للتسجيل فى عمرة المولد النبوي الشريف 2025

لأداء عمرة المولد النبوي الشريف 2025 من مصر، هناك شروط وأوراق يجب توفيرها لضمان استكمال الإجراءات وفق اللوائح المعمول بها:

ضرورة الحجز من خلال شركات سياحة معتمدة ومسجلة على البوابة لضمان الحقوق.

يجب أن يكون جواز السفر صالحًا لمدة 6 أشهر على الأقل من تاريخ السفر.

الحصول على شهادة تطعيم ضد الحمى الشوكية (القاح) معتمدة من وزارة الصحة.

يجب الالتزام بالمواعيد المحددة للسفر والعودة.

الالتزام بالإجراءات الاحترازية وفق تعليمات السلطات السعودية.

شروط التقديم على عمرة المولد النبوي 2025

للتقديم على عمرة المولد النبوي 2025، وضعت الجهات المعنية بعض الشروط والإجراءات اللازمة، والتي تتضمن: