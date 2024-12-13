أكواد فري فاير الجديدة.. طريقة شحن كود سكن الدب ورقصة الدخول Free Fire “خليك أسطوري واكتسح الاعداء”

تقوم الشركة المطورة للعبة فري فاير، بإدخال العديد من الأكواد الجديدة أمام جميع اللاعبين، فيما أن اللعبة تعتبر من الألعاب الإلكترونية التي توفر كافة الوسائل المؤهلة لخوض التحديات والمغامرات، فيما أن الكود الجديد والمتمثلة في سكن الدب وكذلك الرقصة، مع إمكانية القيام بشحنها عبر الموقع المخصص لذلك، وفقًا لمجموعة من الخطوات نكشفها لكم في السطور التالية.

أكواد فري فاير

أطلقت شركة جارينا بعض الأكواد الجديدة للعبة فري فاير، وذلك بحيث يتمكن اللاعبين من القيام بالحصول عليها وشحنها، والعمل على استبدالها كذلك، وفقًا للخطوات المتمثلة في التالي:-

كود سكن الدب وهو “DOMVSLEG37JD”.

فيما كود حزمة كوبرا يكون “FY9MFW7KFSNN”.

كود رقصة الدخول الإسطورية “AGF6333A6AS2”.

كود الملابس والأزياء “FFAC-VKPE-Y987”.

كود سلاح سيد العقول “RP4T-XG29”.

كيفية شحن أكواد فري فاير على جميع الأجهزة

من الوصول إلى الأكواد الجديدة في فري فاير بشكل سهل على موقع جارينا، وفقًا للخطوات المتمثلة في التالي:-