سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة 13-12-2024

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك العاملة بالدولة سواء كانت الخاصة أو الحكومية، فيما أن سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الجمعة سجل متوسط 50.58 جنيه شراء، وللبيع 50.72 جنيه، ناهيك عن أن سعر العملة الأمريكية تأتي بتحديثات مستمرة معتمدة على الأوضاع المحلية والعالمية، فيما أن ذلك يستهدف الأحوال الاقتصادية وكذلك الضوابط والمعايير المفروضة من قبل الجهات الاقتصادية المعنية داخل كل دولة، نظير أن يتم تحديد أسعار العملات المحلية والعالمية، وفي ذلك سنتعرف معًا على أخر تحديث لسعر العملة الأمريكية في السطور التالية.

سعر الدولار في البنوك اليوم الجمعة

وعن أخر تحديثات تمت على أسعار الدولار أمام الجنيه في كافة البنوك العاملة بالدولة المصرية، فإنها جاءت على النحو الأتي:-

وصل سعر الدولار داخل البنك المركزي المصري إلى 50.58 جنيه شراء، وللبيع 50.72 حنيه.

فيما أن سعر الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي بلغ نحو 50.73 جنيه شراء، وبيع 50.83 جنيه.

كذلك فإن سعر الدولار في البنك التجاري الدولي سجل نحو 50.73 جنيه للشراء، ولبيع 50.83 جنيه.

تحديث سعر الدولار مقابل الجنيه الان

وعن التحديث الأخير التي تم في باقي البنوك حول سعر الدولار مقابل الجنيه الان، فإنها نصت على النحو الأتي:-