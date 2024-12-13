تثبيت تردد قناة طيور الجنة أطفال الجديد على القمر الصناعي

تعتبر قناة طيور الجنه من اكثر القنوات التي تألقت وانفردت في عرض محتوي الأطفال المتنوع والمختلف حيث تهدف هذه القناة إلي تنمية مهارات الطفل، اكتسابه بعض القدرات الذهنية والعقلية التي تعمل علي تطوير الذكاء لدية، جميع برامجها خالية تماما من أي مشاهد عنف أو إثارة تعمل علي إزعاج الطفل، كما تحتوي علي برامج تعليمية متمكنة ومتميزة تناسب أعمار الأطفال من سن 3 أعوام حتي 12 عام، علي الرغم من انتشار جميع الوسائل الإلكترونية التي من خلالها يتم عرض برامج الأطفال إلي أن قناة طيور الجنه لديها رونقا خاصا يميزها عن باقية القنوات الأخري، كل ذلك وأكثر ستشاهدون عبر قناة طيور الجنه من خلال تنزيل الترددات الحديثة الخاصة بها إليكم كافة التفاصيل الأتية.

طيور الجنه عبر التردد الجديد علي النايل سات

جاءت أبرز المعلومات التي من خلالها يمكنك استقبال قناة طيور الجنة أطفال على النايل سات، وفقًا لما يأتي:-

التردد الخاص بالقناة: 11258.

مؤشر ترميز طيور الجنه: 27500.

مؤشر التصويب الخاص بالقناة: 3/2.

استقطاب القناة: أفقي.

عبر العرب سات يتم بث أحدث تردد طيور الجنه

أما عن المعلومات الخاصة بتنزيل التردد الجديد لقناة طيور الجنة أطفال على العرب سات، والمتخصصة في متابعة كل ما هو مميز وحصري في عالم الطفل والكرتون، فيُرجى اتباع التالي:-

جاء التردد الحديث: 11310.

كما تم تعديل تصويب خطأ القناة: 4/3.

بينما تم تحديث معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل الترميز القناة: 27500.

كيفية استقبال قناة طيور الجنه عبر ترددتها الجديدة

الكثير يتساءل حول معرفة الترددات الجديدة الخاصة بقناة طيور الجنه، بعد الاطلاع عليها يريدون معرفة الخطوات التي يتمكنوا من خلالها علي تثبيت قناة طيور الجنه علي شاشات التلفاز إليكم جميع التفاصيل في السطور التالية: