زيادة المعاشات 2025.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2025

يبحث العديد من المواطنين وخاصة شريحة أصحاب المعاشات عن موعد صرف المعاشات، التي بلغ عددهم نحو 10.5 مليون، بما استقطبت زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات، بالإضافة إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أجرت تعديلات جديدة على أجر الاشتراك التأميني التي تدخل حيز تنفيذ العام الجديد 2025، وسنتعرف معًا على موعد الصرف الرسمي في السطور التالية.

موعد صرف معاشات شهر يناير

أعلن اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن رفع الحد الأدنى وكذلك الحد الأقصى للمعاشات، فيما أن بدء عمليات الصرف تكون يوم 1 من شهر يناير 2024، موضحًا أن الحد الأدنى للمعاشات ارتفع من 1300 جنيه لـ 1495 جنيه أي بزيادة بلغت قيمتها 195 جنيه، فيما أن الحد الأقصى للمعاشات زادت من 1080 جنيه لـ 11600 جنيه بزيادة بلغت نحو 1520 جنيه.

زيادة الحد الأقصى والأدنى للاشتراك التأميني

وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه بداية من يوم 1 يناير سيتم إجراء تعديل على الاشتراك التأميني، بحيث يبلغ الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني لـ 2300 جنيه بعد أن كان 2000 جنيه أي بزيادة بلغت نحو 300 جنيه، فيما أن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ارتفع هو الأخر من 12600 جنيه إلى 14500 جنيه أي بزيادة بلغت نحو 1900 جنيه، حيث تضمن هذه الزيادة جهود إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية، وفقًا لما نص عليه القانون الخاص بالتأمينات الاجتماعية رقم 148 لعام 2019، بالإضافة إلى أن الزيادة السنوية بلغت نحو 15%.