“بالـــزيــادة الجــديـــدة“ زيادة المعاشات 2025 وموعد صرف المعاش والفئات المستحقة

تشكل زيادة المعاشات جزءا مهماً من السياسة الاجتماعية للدولة، حيث تسعى الحكومات إلى تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، ومع اقتراب عام 2025 تعتبر البحث تن زيادة المعاشات لشهر يناير موضوع أساسي يشغل عدد كبير من المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

زيادة المعاشات 2025

أعلنت الحكومة عن زيادة جديدة في قيمة المعاشات، والتي تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل أصحاب المعاشات، خاصة مع ارتفاع تكاليف الحياة، حيث ستكون الزيادة كما يلي:

الحد الأدنى للمعاشات: من المقرر أن يرتفع من 1300 جنيه إلى 1495 جنيه اي بزيادة تقدر قيمتها 195 جنيه.

الحد الأقصى للمعاشات: من المتوقع أن يرتفع من 10،080 جنيه إلى 11،600 جنيه أي بزيادة تقدر قيمتها 1،520 جنيه.

موعد صرف زيادة المعاشات يناير 2025

من المقرر أن يتم صرف الزيادة مع أول دفعة معاشات لشهر يناير 2025، والتي تبدأ في يوم 1 من الشهر، ومن المتوقع أن يتم تقسيم الصرف على دفعات وفقاً لنظام الشرائح الذي أقرته وزارة التضامن الاجتماعي في السابق لتجنب الزحام وضمان سهولة حصول المستفيدين على مستحقاتهم عن طريق (البريد، البنوك، المحافظ الإلكترونية).

الفئات المستحقة للزيادة

تصرف الزيادة لجميع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وتشمل الفئات التالية: