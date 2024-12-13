حدث الان تردد قناة أون تايم سبورت ON TIME SPORTS الجديد وتابع مباريات اليوم

ثبتها الآن بالترددات الجديدة قناة ON TIME SPORTS واستمتع بمشاهدة جميع المباريات الرياضية من خلال صورة واضحة وجودة عالية، تتميز قناة آون تايم سبورت بانها استطاعت علي بث الكثير من المباريات والبطولات سواء كانت مبارايات محلية أو دولية، من خلال اتباع عدة خطوات بسيطة تتمكن علي الفور من تنزيل القناة عبر جهاز التلفاز وسماع جميع المباريات في أوقاتها بأحدث صورة وافضل تقنية حديثة، سنوضح لكم عدة ترددات جديدة خاصة بهذه القناة قم بإدخالها علي جهاز الاستقبال الخاص بك وسيتم حفظها بين قائمة القنوات المحفوظة، كما تحتوي علي افضل البرامج الرياضية التحليلية التي من خلالها يتم التعليق علي المباراة وتحليلها من قبل افضل المحللين الرياضين بكل شفافية ونزاهة، كل ذلك وأكثر سنوضحه لكم عبر السطور القادمة من هذا الموضوع تابعونا.

التردد الحديث بقناة آون تايم سبورت عبر النايل سات

جاء تعديل تردد القناة إلى: 11861.

بينما كان مؤشر تصويب الخطأ الخاص بها: 6/5.

مؤشر الاستقطاب: عمودي.

رمز القناة: 27500.

التردد الحديث بقناة أون تايم سبورت عبر العرب سات

بيانات التصويب الخطأ: 6/%.

استقطاب القناة: أفقي.

مؤشر الترميز: 27500.

التردد الحديث: 12379.

خطوات تثبيت قناة آون تايم سبورت علي جهاز الاستقبال

بعد أن قد قمنا بذكر كافة الترددات الحديثة الخاصة بقناة اون تايم سبورت، سنوضح لكم جميع الخطوات من اجل حفظ القناة علي قائمة القنوات الخاصة، مشاهدة جميع المباريات في أي الأوقات التي يتم بثها، دون اللجوء لدفع أي رسوم مالية، من خلال جودة عالية وصوت وصورة واضحة إليكم التفاصيل: