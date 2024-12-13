قيمة رواتب المتقاعدين العسكريين في الاردن ورابط الاستعلام عن الراتب

يترقب الكثير من العاملين بالقطاع الحكومة بجميع الهيئات العسكرية في الأردن حول معرفة التفاصيل علي زيادة الرواتب، هل سيتم زيادة الرواتب؟ علي الرغم من الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد إلا أن الدولة الأردنية شديدة الاهتمام والحرص علي تقديم كافة السبل من اجل راحة المواطنين وذلك للقدرة علي مكافحة غلاء المعيشة، لذا كشفت وزارة المالية الأردنية علي تأكيد الخبر وبالفعل انه تم رفع جميع الرواتب حيث تتراوح نسبة الزيادة ما بين 15.4%، 10.8%، كل ذلك واكثر سنوضحه معكم عبر السطور القادمة من خلال هذا الموضوع ابقوا معانا.

قيمة رواتب المتقاعدين الزيادات الجديدة

حيث يتراوح قيمة راتب عقيد بقيمة 35 دينار اردني.

بينما يبلغ قيمة راتب رتبة ملازم إلي 38 دينار أردني.

قيمة الزيادة في راتب الرقيب أول 28 دينار اردني.

يبلغ قيمة راتب لواء 30 دينار اردني.

يبلغ قيمة راتب رئيس الرقباء بزيادة وقيمتها 35 دينار أردني.

آلية الاستعلام علي رواتب المتقاعدين بالزيادات في الأردن

يبحث العديد من المواطنين عن الخطوات اللازمة من اجل الاستعلام علي رواتب المتقاعدين العسكرين بالأردن بالإضافة إلي الزيادات، إليكم كافة الخطوات والتي تتمثل في التالي: