استقبل الان تردد قناة أم بي سي مصر MBC الجديدة بعد التحديث وتابع كافة الأحداث

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
استقبل الان تردد قناة أم بي سي مصر MBC الجديدة بعد التحديث وتابع كافة الأحداث

تعد قناة MBC واحد من اشهر وافضل القنوات التي تميزت ببث الكثير من البرامج المختلفة والمتنوعة منها البرامج الإخبارية، أيضا البرامج الاجتماعية، بالإضافة إلي البرامج التعليمية، الترفيهية، كما يتم عرض العديد من المسلسلات التي حازت بإعجاب جميع المشاهدين كونها من اهم المسلسلات المنفردة من نوعها، لذا قناة MBC حازت بإعجاب الكثير من المتابعين حول بلاد الوطن العربي اجمع، الآن تم تحديث الترددات الخاصة بالقناة إلي أجود التحديثات، التقنيات التي تناسب العصر، عبر هذا الموضوع سنوضح لكم كافة التفاصيل التي تتعلق بالموضوع من حيث الترددات الحديثة، أيضا كيفية تحميلها علي التلفاز تابعونا.

التردد الحديث قناة أم بي سي مصر عبر النايلسات

  • بيانات التردد الخاص بالقناة:  12015.
  • مؤشر استقطاب القناة: عمودي.
  • معدل تصويب الخطأ الخاص بالقناة: 6/5.
  • كما تم تحديث مؤشر الترميز: 27500.

أم بي سي علي العرب سات

  • جاء معدل الاستقطاب: أفقي.
  • كما تم تعديل الترميز: 27500.
  • التردد الحديث الخاص بالقناة: 11919.
  • تصويب الخطأ الخاص بالقناة: 6/5.

كيفية تحديث قناة أم بي سي عبر جهاز التلفاز

يتساءل الكثير من الأشخاص المتابعين لقناة أم بي سي حول البحث علي الخطوات اللازمة من اجل تنزيل قناة أم بي سي عبر الأقمار والترددات الحديثة التي تم التغير إليها، سنسردها لكم في السطور الآتية:

  • في البداية: يجب فتح جهاز التلفاز، جهاز الاستقبال، ثم انقر علي أيقونة قائمة الإعدادات من خلال الريموت كنترول الخاص بجهاز الريسيفر,
  • اضغط علي التثبيت اليدوي.
  • حدد القمر الصناعي الذي من خلاله تم تعديل التردد.
  • ثم ادخل البيانات المطلوبة مثل التردد، الاستقطاب، معدل الترميز، معامل تصحيح الخطأ.
  • ثم انقر علي زر البحث، سيتم تنزيل القناة.
  • أخيرا: اضغط علي أيقونة الحفظ.
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الكاتب: مصطفى شاهين

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