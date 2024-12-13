موعد امتحانات الشهادة الثانوية السودانية 2025 والرسوم المطلوبة

موعد امتحانات الشهادة الثانوية السودانية 2025 من أكثر المواضيع التي يبحث عنها الطلاب والطالبات الذين سيخوضون هذه الامتحانات، كذلك الوافدين من الخارج التي لهم الأحقية في تأدية امتحانات هذا العام، بعد أن تم تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية السودانية في العام الماضي 2024، وعليه سنتعرف معًا على الموعد المُعلن من قبل وزارة التعليم حول بدء الامتحانات، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

موعد امتحانات الشهادة الثانوية السودانية 2025

أكدت وزارة التعليم، أن امتحانات الشهادة الثانوية السودانية تبدأ يوم السبت الموافق 28 من شهر ديسمبر 2024، حيث إن هذه الامتحانات تستمر إلى يوم الخميس الموافق 9 من شهر يناير 2025، مضيفة أن رسوم الدخول إلى الامتحانات تبلغ نحو 2100 جنيه سوداني، أو إمكانية سداد الرسوم بالعملة الأجنبية المتوفرة لدى كل طالب، بالإضافة إلى التسهيل على جميع الطلبة في سداد الرسوم والاستعداد إلى تأدية الامتحانات.

جدول امتحانات الشهادة الثانوية السودانية 2025

وحددت وزارة التعليم السودانية، جدول امتحانات الشهادة الثانوية لعام 2025، التي تشمل جميع الطلبة والطالبات المقيمين والوافدين من مختلف الدول، وفقًا لما يلي:-