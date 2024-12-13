سعر السمك اليوم الجمعة 13-12-2024

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف اقتصاد
سعر السمك اليوم الجمعة 13-12-2024
سعر السمك الماكريل اليوم

سعر السمك اليوم الجمعة، من أكثر المواضيع التي يبحث عنها المواطنين في صباح كل التعاملات، فضلاً عن أن الأسماك تعد من السلع الأساسية التي يتم تحديثها على مدار اليوم، وفقًا لعمليات العرض والطلب بمختلف أصنافها، ناهيك عن إمكانية التعرف على الأسعار الخاصة بالسمك والمأكولات البحرية، التي تختلف كذلك من منطقة إلى أخرى، وفقًا لعمليات الشحن والمواصلات التي تُجرى عليها، وهو ما سنوضحه لكم في السطور التالية.

سعر السمك اليوم الجمعة

وفقًا للتحديثات الأخيرة التي تمت على أسعار السمك اليوم الجمعة الموافق 13 من شهر ديسمبر، فإنها جاءت على النحو التالي:-

  • وصل سعر كيلو الجمبري الوسط إلى 276.43 جنيه للكيلو الواحد.
  • فيما أن سعر الماكريل المجمد سجل نحو 123.68 جنيهًا.
  • أما سعر كيلو المكرونة السويسي سجل نحو 115.38 جنيه.
  • كذلك فإن كيلو السردين المجمد بلغ نحو 106.97 جنيه.
  • كيلو الشعور سجل نحو 203.12 جنيه.
  • أما عن سعر كيلو الجمبري الجامبو فوصل إلى 449.48 جنيه.
اسعار السمك اليوم
سعر السمك اليوم الجمعة 13-12-2024

تحديث أسعار الأسماك الجمعة

أما عن التحديثات التي تمت على باقي أنواع الأسماك في الأسواق، فإنها جاءت كما يأتي:-

  • وصل سعر كيلو الحدادي إلى 79.64 جنيهًا للكيلو الواحد.
  • وكذلك فإن سعر كيلو المرجان الوسط بلغ نحو 129.79 جنيه.
  • سعل كيلو البلطي الصغير سجل نحو 65 جنيه.
  • كيلو البلطي الأسواني سجل نحو 93.57 جنيه للكيلو.
  • فيما أن الفيلية البلطي بلغ نحو 161.81 جنيه.
  • كذلك فإن سعر كيلو البلطي الممتاز بلغ نحو 95 جنيهًا للكيلو الواحد.
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الكاتب: مصطفى شاهين

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