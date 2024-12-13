سعر السمك اليوم الجمعة 13-12-2024

سعر السمك اليوم الجمعة، من أكثر المواضيع التي يبحث عنها المواطنين في صباح كل التعاملات، فضلاً عن أن الأسماك تعد من السلع الأساسية التي يتم تحديثها على مدار اليوم، وفقًا لعمليات العرض والطلب بمختلف أصنافها، ناهيك عن إمكانية التعرف على الأسعار الخاصة بالسمك والمأكولات البحرية، التي تختلف كذلك من منطقة إلى أخرى، وفقًا لعمليات الشحن والمواصلات التي تُجرى عليها، وهو ما سنوضحه لكم في السطور التالية.

سعر السمك اليوم الجمعة

وفقًا للتحديثات الأخيرة التي تمت على أسعار السمك اليوم الجمعة الموافق 13 من شهر ديسمبر، فإنها جاءت على النحو التالي:-

وصل سعر كيلو الجمبري الوسط إلى 276.43 جنيه للكيلو الواحد.

فيما أن سعر الماكريل المجمد سجل نحو 123.68 جنيهًا.

أما سعر كيلو المكرونة السويسي سجل نحو 115.38 جنيه.

كذلك فإن كيلو السردين المجمد بلغ نحو 106.97 جنيه.

كيلو الشعور سجل نحو 203.12 جنيه.

أما عن سعر كيلو الجمبري الجامبو فوصل إلى 449.48 جنيه.

تحديث أسعار الأسماك الجمعة

أما عن التحديثات التي تمت على باقي أنواع الأسماك في الأسواق، فإنها جاءت كما يأتي:-