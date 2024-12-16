“العراق” تُحذر مواطنيها بطقسًا قارس البرودة وتحذيرات عاجلة للحفاظ على الأرواح

حذرت هيئة الأنواء الجوية، في بيان لها مؤخرًا جميع المواطنين في محافظات العراق، بشأن حالة الطقس المقلقة في الساعات القادمة، مؤكدة أنه من المتوقع سقوط أمطار رعدية وثلوج عالية، مع انخفاض في درجات الحرارة بشكل كبير، مشيرة إلى أن طقس اليوم الجمعة الموافق 13 من شهر ديسمبر 2024 يكون غائمًا مع وجود تساقط أمطار خفيفة إلى شديدة في بعض المناطق الشمالية، بالإضافة إلى وجود تساقط ثلوج وذلك على قمم المرتفعات الجبلية.

حالة الطقس في العراق اليوم وغدًا

وأكدت الهيئة، أن درجات الحرارة يتم انخفاضها بشكل تدريجي داخل المناطق الشمالية، لتصل الدرجة العظمى في بغداد والبصرة وواسط لـ 22 درجة مئوية، موضحه أن طقس غدًا السبت سيكون صحوا لائم جزئيًا داخل المنطقة الشمالية، مع وجود فرصة لتساقط الثلوج بالمرتفعات، وانخفاض في درجات الحرارة بمختلف أنحاء الدولة العراقية، على أن يكون طقس يوم الأحد باردًا مع ظهور بعض الغيوم التي تأتي بدرجات حرارة مقاربة داخل المنقطة الوسطى.

تحذير من الهيئة الأنواء الجوية

وحذرت الهيئة، كافة المواطنين في جميع المحافظات العراقية، بعدم الخروج من منازلهم أثناء تساقط الأمطار الرعدية إلا للضرورة القصوى، ناهيك عن الابتعاد عن البلكونات وأعمدة الإنارة وغير ذلك من الأماكن الأخرى التي تأتي متأثرة بالأمطار، مع وجود ملابس ثقلية لعدم الحصول على أمراض الشتاء مثل البرد، بالإضافة إلى الحفاظ على الأبناء الصغار في عدم خروجهم من البيت أثناء التساقط للأمطار.

تحذير أخر بشأن حالة الطقس في البلاد

وأكدت هيئة الأنواء، في بيان لها اليوم الإثنين، أن الدولة تشهد أجواء شتوية قارسة البرودة على مدار اليوم، وكذلك شديدة للغاية في الليل، مع انخفاض كبير في درجات الحرارة، ناهيك عن تشكل الإنجماد الأرضي بالمناطق الشمالية ورب العراق، لذا وجب الحذر من هذه الظاهرة في الوقت الحالي.