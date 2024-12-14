أنباء عن تعديل سن التقاعد وما هي حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين العراق

تقدم وزارة المالية في العراق العديد من المميزات الهامة للمتقاعدين العسكريين والمدنيين، ومن أبرز هذه المميزات برنامج الرواتب للمتقاعدين، الذي يوفر لهم إمكانية الاستعلام عن رواتبهم بشكل سهل وبسيط، في هذه المقالة، سوف نقوم بتقديم تفاصيل خدمة الاستعلام عن الرواتب، بالإضافة إلى معلومات حول إمكانية زيادة الرواتب التقاعدية.
حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين العراق
على الرغم من المعلومات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، أكدت وزارة المالية أن هذه الأخبار غير صحيحة، وأنه لا توجد زيادة في رواتب المتقاعدين محددة اعتبارا من يناير 2025، وأشارت الوزارة إلى أنه في حال حدوث أي تغييرات أو زيادات في الرواتب، سيتم الإعلان عنها رسميا من خلال القنوات الحكومية المعتمدة.
كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق
يمكن للمواطنين الذين يرغبون في الاستفسار عن رواتب المتقاعدين في العراق القيام بعدة خطوات سهلة من خلال الموقع الرسمي لوزارة المالية:
- أولا يجب الدخول إلى الموقع، ثم إدخال رمز التحقق المرئي.
- بعد ذلك، يتم اختيار خدمة الاستفسار عن رواتب المتقاعدين.
- مع تحديد المنطقة التي يقطن فيها المستفيد.
- يجب على المستخدم إدخال المعلومات المتبقية المطلوبة.
- ويمكن النقر على زر “بحث” لعرض تفاصيل الراتب وأي زيادات سابقة إن وجدت.
شروط الحصول على رواتب المتقاعدين في العراق؟
بعد أن قدمنا لكم رابط الاستعلام عن الرواتب، وضعت وزارة المالية العراقية مجموعة من الشروط لصرف رواتب المتقاعدين، وسنستعرض هذه الشروط في الفقرات التالية:
- ان المتقدم مقيم بالعراق.
- كما يجب ان يكون عمر المتقاعدين الذكور 60 عاما أو أكثر.
- يجب أن يكون المتقاعد قد قضى في الخدمة مدة لا تقل عن 20 سنة.
- يجب أن يكون لدى المستفيد حساب مصرفي في العراق.
- يجب أن يكون لدى المتقدم جميع الوثائق المتعلقة به.