أنباء عن تعديل سن التقاعد وما هي حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين العراق

تقدم وزارة المالية في العراق العديد من المميزات الهامة للمتقاعدين العسكريين والمدنيين، ومن أبرز هذه المميزات برنامج الرواتب للمتقاعدين، الذي يوفر لهم إمكانية الاستعلام عن رواتبهم بشكل سهل وبسيط، في هذه المقالة، سوف نقوم بتقديم تفاصيل خدمة الاستعلام عن الرواتب، بالإضافة إلى معلومات حول إمكانية زيادة الرواتب التقاعدية.

حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين العراق

على الرغم من المعلومات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، أكدت وزارة المالية أن هذه الأخبار غير صحيحة، وأنه لا توجد زيادة في رواتب المتقاعدين محددة اعتبارا من يناير 2025، وأشارت الوزارة إلى أنه في حال حدوث أي تغييرات أو زيادات في الرواتب، سيتم الإعلان عنها رسميا من خلال القنوات الحكومية المعتمدة.