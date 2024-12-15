قبل نهاية العام .. هل سيتم زيادة رواتب المتقاعدين بالجزائر

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا شائعات تتحدث عن زيادة رواتب المتقاعدين بمبلغ يصل إلى 5000 دينار جزائري، على أن تبدأ هذه الزيادة من الشهر المقبل، وادعى بعض مروجي الشائعات أن وزارة المالية الجزائرية قد أعلنت عن ذلك، مما أدى إلى تفاعل كبير ومع ذلك، أصدرت الوزارة بيانا رسميا لتوضيح صحة هذه المعلومات، وسنقوم بشرح ذلك في هذا المقال.

هل سيتم زيادة رواتب المتقاعدين بالجزائر

حقيقة أن رواتب المتقاعدين في الجزائر قد زادت بنسبة 15%، أكدت وزارة المالية الجزائرية أنه لم يتم زيادة رواتب المتقاعدين حتى الآن، مشيرة إلى عدم وجود زيادة مقررة ومع ذلك، من المتوقع زيادة رواتب المتقاعدين في بداية عام 2025، وفيما يلي التفاصيل المتعلقة بذلك:

أفادت الوزارة أنه إذا كان راتب المتقاعد لا يتجاوز 20000 دينار، فإن الزيادة ستكون بمعدل 5%.

تم رفع رواتب المتقاعدين في الجزائر الذين تتراوح رواتبهم بين 20000 و50000 دينار جزائري بنسبة 4%.

تم زيادة رواتب المتقاعدين الذين تتجاوز رواتبهم 50000 دينار جزائري بنسبة 2%.

تم زيادة رواتب المتقاعدين الذين تتجاوز رواتبهم 50000 دينار جزائري بنسبة 2%. أفادت الوزارة بأنه سيتم تطبيق الزيادة ابتداء من عام 2025، مع تحديد نسب متفاوتة وفقا لمستوى الراتب التقاعدي.

تختلف نسبة الزيادة التي قد تعتمدها وزارة المالية في الجزائر للمتقاعدين في البلاد وفقا للراتب الشهري لكل شخص.

أتاحت وزارة المالية الجزائرية في الوقت الحالي الاستعلام عن راتب التقاعد من خلال موقعها الرسمي، مما يمكن المواطنين من التحقق من عدم وجود أي زيادة حتى الآن.

كيفية الاستعلام عن راتب التقاعد في الجزائر

يمكنك الحصول على معلومات حول رواتب المتقاعدين في الجزائر من خلال اتباع الخطوات التالية: