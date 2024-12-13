سوسو ضاعت يا أولاد .. استقبل الآن تردد قناة كراميش الجديدة وسلي الأولاد

تعتبر قناة كراميش من أبرز القنوات الفضائية العربية المخصصة للأطفال، حيث نجحت بفضل برامجها الترفيهية والتعليمية الفريدة في أن تكون الخيار المفضل لكثير من الأسر العربية، تقدم القناة محتوى متنوعا يلبي احتياجات الأطفال ويوفر متعة للكبار، مما جعلها وجهة مثالية للترفيه الآمن والمفيد، من خلال الأناشيد التربوية والبرامج التعليمية والقصص المصورة، أصبحت قناة كراميش جزءا لا يتجزأ من حياة الأطفال اليومية، حيث تساهم في تعزيز القيم وتنمية المهارات بشكل ممتع ومبتكر.

تردد كراميش

استطاعت قناة كراميش تتمتع كراميش بمكانة متميزة بين العديد من القنوات المتخصصة في تقديم المحتوى للأطفال، حيث نجحت في دمج المحتوى التعليمي والترفيهي نتيجة لذلك، حققت شعبية كبيرة بين جميع الفئات العمرية، كما سعت إدارة القناة إلى تحسين جودة الصوت والصورة، مستخدمة أحدث التقنيات لضمان بث محتواها بأعلى جودة ممكنة، ويمكننا الإشارة إلى تردد كراميش لعام 2024 من خلال المعلومات التالية:

التردد: 11430.

معدل الترميز: 27500.

معامل الخطأ: ⅞.

معدل الاستقطاب: رأسي.

إذا كنت ترغب في إضافة القناة على القمر الصناعي عرب سات، يمكنك استقبالها عن طريق إدخال المعلومات التالية:

التردد: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

مميزات قناة كراميش للأطفال

تحمل قناة كراميش العديد من الميزات التي تجعلها واحدة من أبرز قنوات الأطفال.